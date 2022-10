رسميًا الكشف عن هاتف Vivo الجديد iQOO Neo7

iQOO Neo7 iQOO Neo7

انتهت منذ قليل فعاليات مؤتمر Vivo للإعلان عن هاتفها الجديد iQOO Neo7 الإضافة الجديدة الي تقدمها علامة iQOO التجارية لسوق الهواتف الذكية المتوسطة المخصصة للألعاب، ولا تعني كلمة متوسطة هنا أن الهاتف لا يمتاز بأداء قوي، فإنه يعتمد على المعالج ذو الإمكانيات الرائدة Dimensity 9000 Plus مع تميز الهاتف بمجموعة أخرى من المواصفات القوية.

تعرف على هاتف Vivo iQOO Neo7

يأتي هاتف Vivo iQOO Neo7 بشاشة قوية على مستويات عديدة، فالشاشة AMOLED كبيرة بقطر 6.78 بوصة تعتمد على معدل 20:9 وعلى تصميم الثقب أعلى المنتصف مثل الكثير من الهواتف الحالية مثل Xiaomi 12 Pro وSamsung Galaxy S22 وغيرها، وتستحوذ الشاشة على نسبة تبلغ حوالي 87.6 بالمائة من مساحة الهاتف الأمامية.

أما فيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فشريحتها تدعم معدل تحديث 120 هيرتز كما تدعم معدل حساسية لمس 360 هيرتز، وتمتاز الشاشة بدعمها لعرض محتوى الفيديو والألعاب بتقنية HDR10 Plus مع قدرتها على الوصول لمعدل سطوع يبلغ 1500 شمعة كحد أقصى، كما تغطي الشاشة كامل نطاق ألوان DCI-P3، وأخيرًا فهي تدعم جودة Full HD Plus بدقة 2400 × 1080 بيكسل بكثافة 388 بيكسل لكل بوصة.

ويتميز الهاتف بشريحة مخصصة لرفع مستوى أداء الشاشة، وهي شريحة Pro Plus والتي تقلل من الضغط على المعالج المركزي، وعلى ذكر المعالج المركزي، يعتمد هاتف Vivo iQOO Neo7 على معالج Dimensity 9000 Plus بمعمارية 4 نانوميتر المكون من شريحة Cortex-X2 بتردد 3.2 جيجا هيرتز ومن ثلاث شرائح Cortex-A710 بتردد 2.85 جيجا هيرتز ومن أربع شرائح Cortex-A510 بتردد 1.80 جيجا هرتز ومدمج به معالج رسوميات Mali-G710 MC10، وهو المعالج المستخدم في عدد من الهواتف مثل Xiaomi 12s Pro وAsus ROG Phone 6D لمخصص للألعاب، وهو المنافس المباشر لمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الداعم لهواتف مثل Samsung Galaxy Z Fold4 وHuawei Mate 50 Pro وغيرها.

أما على مستوى الكاميرات، فالهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بقطر 1/1.56 بوصة بحجم بيكسل 1.0 ميكروميتر وبعدسة عريضة بفتحة f/1.9 وهو مدعوم بتقنية التركيز التلقائي PDAF وبمثبت الصورة البصري، أما المستشعر الثاني فبدقة 8 ميجا بيكسل بقطر 1/4.0 بوصة بحجم بيكسل 1.12 ميكروميتر بعدسة بالغة العرض بفتحة f/2.2 وأخيرًا عدسة للماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة f/2.4.

أما كاميرا الهاتف الأمامية، فتبلغ دقتها 16 ميجا بيكسل بفتحة f/2.5 بمستشعر بقطر 1/3.1 بوصة بحجم بيكسل 1.0 ميكروميتر، وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية، بينما الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطار في الثانية وجودة 1080p بمعدل 30 إطار في الثانية.

لا يتضمن الهاتف سماعات ستريو كما لا يدعم منفذ 3.5 مم، ولكنه يدعم دقة صوت 24 بت/92 كيلو هيرتز، كما يدعم خاصية aptX HD عبر تقنية بلوتوث إصدار 5.3، ويدعم الهاتف تقنية Wi-Fi 6 كما يدعم تقنية الاتصال اللاسلكي قريب المدى NFC بالإضافة لمرسل الأشعة تحت الحمراء، بينما ماسح البصمة مدمج أسفل الشاشة.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 بواجهة مستخدم Origin OS Ocean، ويعتمد على بطارية سعة 5000 ميللي أمبير في الساعة المدعومة بتقنية الشحن السريع بقوة 120 ات والكافية لشحن الهاتف من صفر إلى 50 بالمائة في تسع دقائق فقط.

إتاحة وسعر هاتف Vivo iQOO Neo7

يتوفر الهاتف في الأسواق الصينية بداية من الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري بالألوان الأسود والأزرق والبرتقالي، وبسعر يبلغ 2699 يوان صيني أي ما يقابل حوالي 373 دولار أمريكي لإصدار 8/128 جيجابايت، ويصل إلى 3299 يوان صيني أي ما يقابل حوالي 456 دولار أمريكي للإصدار الأعلى 12/512 جيجابايت، كما سيتوفر الهاتف بإصداري 8/256 جيجابايت و12/256 جيجابايت.

وفي حالة توفره لاحقًا في الأسواق المصرية ستتمكنون من معرفة سعر هاتف Vivo iQOO Neo7 والمقارنة بين أفضل عروض أسعاره في المتاجر المختلفة من خلال موقع ياقوطة.

ملحوظة:

• نظام التشغيل الذي تم ذكره على أنه آخر الأنظمة التي تقبل بها الهواتف الذكية الواردة في المقال، هو النظام المذكور على الموقع الرسمي للشركة في الوقت الذي تم كتابة المقالة فيه، وبعض الهواتف الذكية قد تقبل الترقي للإصدارات الأحدث من أنظمة التشغيل.

• أسعار الهواتف الذكية الواردة في هذا المقال هي الأسعار المدرجة في المتاجر وقت نشر المقال، والأسعار متغيرة صعودًا وهبوطًا وفقًا لحركة الأسواق.