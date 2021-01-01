تعتزم آيباد إطلاق iPad Pro القادم بمواصفات شبيهة بأجهزة Mac

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعتزم نسخة جديدة من جهاز iPad Pro تضم عددا من المواصفات الجبارة في الأداء تجعلها تعمل مثل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث قد تصدر النسخة الجديدة مع نظام التشغيل macOS 14 .
وبحسب موقع AppleInsider فإن جهاز آيباد iPad Pro القادم سيأتي بمعالج من نوع M2 الأقوى، وهو الجيل الجديد من السيليكون لأجهزة اآيباد وأجهزة Mac من آبل، مع عدد من التحسينات من التي من شأنها تغيير طريقة العمل الخاصة بالجهاز وتوفير سرعة عالية وأداء قوي عند البحث وفتح التطبيقات المختلفة وتشغيل البرامج.
وفقا للموقع فإن جهاز آيباد iPad Pro سيضم نسخة مختلفة من نظام تشغيل نسخة مختلفة من macOS 14، الذي تعمل به أجهزة ماك للكمبيوتر، حيث أن جهاز iPad Pro السابق، يعمل بنظام تشغيل iPadOS 16.
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