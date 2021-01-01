موبايل شبابي من سامسونج هيكتسح الأسواق..بطارية جبارة..

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy A54، والذي سيتم تخصيصه للفئة المتوسطة والشباب، حيث يصدر الهاتف ضمن فئة A ، والتي تتميز بسعرها المناسب، كما تجمع بين الإمكانات القوية.
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A54 سيحصل على بطارية جبارة سعة 5100 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، والتي توفر شحن البطارية حتى 80 % في حوالي نصف ساعة.
وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بمعالج سامسونج من نوع Exynos 1380 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .
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