موبايل شبابي من سامسونج هيكتسح الأسواق..بطارية جبارة..

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد بالفعل لإطلاق هاتف Galaxy A54، والذي سيتم تخصيصه للفئة المتوسطة والشباب، حيث يصدر الهاتف ضمن فئة A ، والتي تتميز بسعرها المناسب، كما تجمع بين الإمكانات القوية.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy A54 سيحصل على بطارية جبارة سعة 5100 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، والتي توفر شحن البطارية حتى 80 % في حوالي نصف ساعة.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A54 بمعالج سامسونج من نوع Exynos 1380 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 .

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A54 بشاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية مقاومة للمياه والغبار، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وبالنسبة لقدرات الكاميرا، سيقدم هاتف سامسونج Galaxy A54 كاميرا خلفية رباعية تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل Sony IMX682 من سوني، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو

المصدر: صدى البلد

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