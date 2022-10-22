مايكروسوفت تتعرض لاختراق بيانات فائقة السرية..يهدد 65000 شركة عالمية..

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تعرضت خوادم شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، لخرق أمني أدي إلى تسريب بيانات أكثر من 65 ألف شركة في 111 دولة.



وبحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، شاركت شركة الأبحاث الأمنية SOCRadar، النتائج التي توصلت إليها مع شركة مايكروسوفت، قالت فيها إن خادم التخزين المعروف باسم Azure Blob قد تعرض للاختراق، وربما كشف ما يقرب من 2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة.



مايكروسوفت تتعرض لخرق أمني يكشف بيانات حساسة لـ 65000 شركة

وفور إبلاغها بالخرق الأمني الذي تعرضت له خوادمها، قامت مايكروسوفت بتأمين نقطة الضعف المخترقة، والتي لا يمكن الوصول إليها الآن إلا من خلال المصادقة المطلوبة، وقالت عملاقة التكنولوجيا في بيانا لها إن التحقيق في عملية الخرق لم يجد إشارة إلى تعرض حسابات العملاء أو الأنظمة للاختراق.

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وفي الوقت نفسه، أتاحت شركة الحلول الأمنية "SOCRadar"، بوابة البحث BlueBleed لبعض عملاء مايكروسوفت الذين قد يشعرون بالقلق من تأثرهم بتسريب البيانات.من جانبها، أشارت شركة SOCRadar، إلى أن عملية الخرق قد تتسبب في كشف بيانات عملاء مايكروسوفت بما في ذلك: الأسماء، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وأسماء الشركات، وبعض الملفات التي تحتوي على معلومات الشركة الخاصة، مثل: مستندات إثبات المفهوم، وبيانات المبيعات، وطلبات المنتجات، وغيرها المزيد.الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة مايكروسوفت لاختراق أنظمتها، ففي شهر مارس الماضي، أكدت أن مجموعة قراصنة "LAPSUS$"، تمكنوا من من الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدرية لمحرك بحث Bing والمساعد الصوتي كورتانا Cortana التابعين للشركة.