مايكروسوفت تتعرض لاختراق بيانات فائقة السرية..يهدد 65000 شركة عالمية..

تعرضت خوادم شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، لخرق أمني أدي إلى تسريب بيانات أكثر من 65 ألف شركة في 111 دولة.
وبحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، شاركت شركة الأبحاث الأمنية SOCRadar، النتائج التي توصلت إليها مع شركة مايكروسوفت، قالت فيها إن خادم التخزين المعروف باسم Azure Blob قد تعرض للاختراق، وربما كشف ما يقرب من 2.4 تيرابايت من البيانات الحساسة.
مايكروسوفت تتعرض لخرق أمني يكشف بيانات حساسة لـ 65000 شركة
وفور إبلاغها بالخرق الأمني الذي تعرضت له خوادمها، قامت مايكروسوفت بتأمين نقطة الضعف المخترقة، والتي لا يمكن الوصول إليها الآن إلا من خلال المصادقة المطلوبة، وقالت عملاقة التكنولوجيا في بيانا لها إن التحقيق في عملية الخرق لم يجد إشارة إلى تعرض حسابات العملاء أو الأنظمة للاختراق.
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