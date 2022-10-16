ترفع جوجل أسعار اشتراك YouTube Premium العائلي في هذه الأسواق



YouTube Premium YouTube Premium

كشفت شركة جوجل أنها قررت زيادة أسعار اشتراكات YouTube Premium العائلية في ستة بلدان، حيث أعلنت الشركة عن رفع الأسعار عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى المشتركين في هذه المناطق، وسيتم تغيير أسعار الحسابات الفردية في بلدين بينما في الأسواق الأخرى ، سيؤثر السعر فقط على المستخدمين الذين لديهم خطة عائلية. وتسمح الخطة العائلية في YouTube Premium لما يصل إلى ستة حسابات مختلفة باستخدام نفس الاشتراك، وقد حافظت الشركة على أسعارها منذ 2018 ولم تشارك أي سبب محدد للزيادة الكبيرة، حيث سيتم تطبيق السعر الجديد على المستخدمين الحاليين من دورة الفوترة التالية بينما يتعين على المشتركين الجدد دفع المبلغ المعدل. أسعار جديدة لخطة YouTube Premium العائلية ستزيد التكلفة الشهرية لخطة YouTube Premium العائلية من 17.99 دولارًا شهريًا إلى 22.99 دولارًا شهريًا ، وهو ما يقرب من 25? زيادة، وعلاوة على ذلك ، بالنسبة لمستخدمي ايفون الذين يشتركون من خلال Apple App Store ، فإن السعر الجديد سيكون 29.99 دولارًا شهريًا. ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، من بين الأسواق المتأثرة الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان ، ترتفع أسعار خطة YouTube Premium العائلية فقط ، بينما يتم زيادة تكلفة الخطط العائلية والفردية في الأرجنتين، وبصرف النظر عن هذا ، فقط الخطط الفردية في تركيا ستتلقى أسعارًا جديدة. وعلاوة على ذلك ، سيتعين على مشتركي عائلة YouTube Red الأصليين الذين دفعوا 14.99 دولارًا شهريًا خلال السنوات القليلة الماضية دفع 22.99 دولارًا بدءًا من أبريل 2023، وتشير صفحة دعم جوجل إلى أن YouTube سيعلم العملاء قبل 30 يومًا على الأقل من تغيير السعر وسيتعين على المشتركين الذين يتلقون رسائل البريد الإلكتروني هذه دفع السعر الجديد من دورة الفوترة التالية. ويمكن للمشتركين التحقق من حالة حساباتهم ومعلومات الفوترة من قائمة الإعدادات حيث يمكنهم إيقاف عضويتهم مؤقتًا أو حتى إلغائها، وقد تم الإعلان عن التسعير الجديد بعد أن أنهى YouTube "تجربة" منعت المستخدمين الذين لا يدفعون من بث مقاطع فيديو 4K على المنصة، وأنشأت الشركة أيضًا نموذجًا مفتوحًا للردود حيث يمكن للمستخدمين مشاركة ملاحظاتهم حول ارتفاع الأسعار.