تسعى مرسيدس بنز لإنتاج سيارات ضد الحوادث بحلول عام 2050



مرسيدس بنز مرسيدس بنز

قررت شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز وضع حد للحوادث التي تتعرض لها سياراتها بحلول عام 2050. من الواضح أن هذا يبدو طموحًا ، حتى لو كان الطريق طويلاً في المستقبل.



وكشفت الشركة عن خطط لتحقيق ذلك تمامًا ، داعيةً مهمتها "Vision Zero" قائلةً إنها تهدف إلى عدم وجود وفيات مرورية من خلال نقطة منتصف الطريق لهذا القرن.



وتأمل الشركة أيضًا في تقليل عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث السيارات عن طريق خفض أرقام 2020 إلى النصف بحلول عام 2030.

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لذا ، كيف ستعمل مرسيدس على تقليل وإنهاء الحوادث التي تتعرض لها سياراتها؟ حسنًا ، قال بول ديك ، رئيس سلامة المركبات في الشركة ، في بيان صحفي "إن القيادة الآلية والمستقلة للغاية ستكون مساهماً حاسمًا." بالطبع ، هناك الكثير من العوامل المساهمة أكثر من مجرد ميزات أمان السيارة. اعترافًا بهذا وأهمية البنية التحتية ، تقول مرسيدس إن الحكومات الفيدرالية والمنظمات العالمية بالإضافة إلى المخططين الحضريين ولجان الطرق المحلية يجب أن يعملوا معًا. هل ذكرنا أن هذه الخطة طموحة؟ولا تعتبر مرسيدس بنز مرادفًا للسلامة مثل علامة تجارية مثل فولفو. ومع ذلك ، فقد كانت رائدة في أنظمة السلامة النشطة والسلبية المتطورة في مركباتها منذ عقود. بالعودة إلى أواخر التسعينيات ، بعد أن حدث خطأ في "اختبار الموظ" ، بدأت مرسيدس بتجهيز كل طراز بالتحكم الإلكتروني بالثبات القياسي ، والذي انتشر في جميع أنحاء الصناعة.وبعد ذلك ، في بدايات الفترات المبكرة ، قدمت الشركة نظام حماية استباقي يسمى Pre-Safe ، مما أدى إلى ميزات ساعدت في تقليل الإصابات الشخصية أثناء الاصطدام.كما تتمتع مرسيدس أيضًا بتاريخ طويل في استخدام أنظمة التحكم المتقدمة في الفرامل.تشمل المعالم تنفيذ مكابح مانعة للانغلاق في عام 1978 وإضافة التحكم في الجر في عام 1985.وقدمت الشركة أيضًا ميزة مساعدة الفرامل إلى السوق في عام 1996 ، والتي اكتشفت تلقائيًا حالة طارئة ووفرت أقصى قوة للفرملة.