دخول 300 ألف سيارة إلى مصر.. هل تنخفض أسعار السيارات بعد قرار «الإعفاء الجمركي للمغتربين»

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توقع خالد سعد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن يدخل ما بين 250 ألف إلى 300 ألف سيارة إلى مصر خلال عام بعد قرار السماح للمصريين بالخارج بجلب سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية مدتها 5 سنوات.



وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، إن قرار السماح للمصريين بجلب سيارات معفاة من الجمارك «حكيم»، ويأتي استجابة لمناشدات استمرت لسنوات طويلة من جانب المصريين في الخارج.



وأشار إلى أن ميزة جلب سيارات من غير المالك الأول ستعطي فائدة عظيمة للمصري المغترب في اختيار السيارة التي تناسبه وبالسعر الذي يراه.

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وأعرب خالد سعد عن تخوفه من أن يستغل التجار هذا القانون في جلب سيارات تجارية عن طريق الاتفاق مع مصريين بالخارج، وبالتالي فإنهم سيتحكمون في الأسعار، التي يتوقع أن تنخفض مع جلب آلاف السيارات للسوق المصرية في عام واحد.وأوضح خالد سعد أن الأسعار سيتم تقييمها بحسب البلد الواردة من السيارة، فعلى سبيل المثال لن تكون نفس السيارة الواردة من أوروبا مثل الواردة من دول الخليج.وأشار خالد سعد إلى أن السيارات الواردة من أوروبا قد تحتاج شهادة اليورو وان والتي يتم استخراجها في عدة أشهر.وأوضح خالد سعد أن السوق المصرية سيشهد سيارات كثيرة بمواصفات أعلى بسبب اختلاف السيارات الواردة من الخارج عن التي يطلبها الوكلاء في مصر، كما ستظهر موديلات لم ترد مصر من قبل.وقال أمين عام رابطة مصنعي السيارات إن الأزمة الحقيقة ستكون في الصيانة حال وجود سيارات غير المتعامل بها في السوق المصرية، مشيرا إلى أن بعض السيارات ستحتاج إلى أدوات وكاتالوجات غير الموجودة في التوكيلات المصرية، وكذلك بعض الإكسسوارات وبعض قطع الغيار.