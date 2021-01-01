تنطلق بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ الرياضية الجديدة بقوة 385 حصان



بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎

أعلنت بورشه عن طرحها أحدث طرازات مجموعتها ‎911 وهي سيارة ‎911 كاريرا ‎T‎ الرياضية خفيفة الوزن، بنسختين مختلفتين من نواقل الحركة ما بين سبع وثماني سرعات.



محرك بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدة

وتستمد بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدة قوتها من محرك بقوة 385 حصان، يعطي عزم دوران يبلغ ‎450 نيوتن /متر وهو نفس محرك الطراز الأساسي من سيارة 911‏، وتتسارع السيارة الرياضية من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎4,5 ثانية، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎291 كم/ساعة.



وتزود سيارة كاريرا ‎T‎ بصندوق التروس اليدوي المكون من سبع سرعات، ويتوفر منه صندوق تروس بالقابض المزدوج (PDK) بثماني سرعات كتجهيز اختياري، مع تعزيزها بإضافة نظام بورشه لتوجيه العزم والقفل التفاضلي الخلفي الميكانيكي.

قد يعجبك أيضا...

كما تتميز سيارة ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدة بنظام بورشه للتحكم بالتعليق النشط مع خفض ارتفاع السيارة بمقدار ‎10 مم والعزل خفيف الوزن، بما يسمح بمتعة القيادة على الطرق الجبلية والريفية المتعرجة، وصوت محرك بوكسر سداسي الأسطوانات.تجهيزات بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎وتشتمل التجهيزات الخاصة بسيارة ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدة على عجلات كاريرا ‎S‎ باللون الرمادي تيتانيوم قياس ‎20 و21 بوصة في الأمام والخلف على التوالي، إضافة إلى عجلة القيادة الرياضية GT، ونظام العادم الرياضي، و مقاعد بلاس الرياضية (قابلة للتعديل كهربائياً بأربعة وضعيات).وتعتبر بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدة أخف سيارة ضمن مجموعة ‎911، حيث يبلغ وزنها ‎1,470 كغ فقط، وتم تعزيز خفة الوزن باستخدام زجاج وبطارية أخف وزناً، إضافة إلى إزالة المقاعد الخلفية والعزل خفيف الوزن‏.تصميم بورشه ‎911 كاريرا ‎T‎ الجديدةأما عن التصميم الخارجي؛ فتتميز سيارة ‎911 كاريرا ‎T‎ من الخارج عن باقي الطرازات بلمسات تزيينية باللون الرمادي الداكن، فيما تتزين الحواف العلوية والسفلية للمرايا الخارجية والشعارات الجديدة على البابين والشعارات الخلفية وشرائط الزينة على شبكة غطاء المحرك الخلفي، كما يُغطى الجزء العلوي من الزجاج الأمامي باللون الرمادي.ويبرز الطابع الرياضي لمقصورة السيارة من خلال المقاعد الرياضية القياسية التي يمكن تعديلها بأربع وضعيات، مع العديد من اللمسات التزيينية باللون الأسود غير اللامع واللون الأسود شديد اللمعان، إضافة إلى الدرزات التزيينية وشعار ‎911 المنقوش على مساند الرأس والخطوط على الجزء الأوسط من المقاعد بنفس اللون.