تعرف على أبرز أعراض ضعف بطارية السيارة



ضعف بطارية السيارة ضعف بطارية السيارة

تعتبر البطارية أحد أهم الأجزاء الكهربائية في السيارة، وبدونها لا يمكن تشغيل المحرك أو أن تتحرك السيارة، لذا يجب العناية بالبطارية والحفاظ عليها كي لا تتعرض للأعطال والتلف.



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وتقوم البطارية بأداء العديد من الوظائف الهامة والتي تساعد السيارة على العمل بكفاءة تامة، من أبرزها تشغيل محرك السيارة، وإمداد منظومة التشغيل بالكامل بالكهرباء مثل ( منظومة الإشعال، منظومة حقن الوقود، تشغيل بادئ الحركة، وغيره).

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كما تعمل البطارية أيضًا على إمداد المصابيح والإضاءة الداخلية بالكهرباء، بالإضافة إلى تشغيل جميع الأجزاء الكهربائية للسيارة.والبطارية مثل أى جزء في السيارة يتعرض للضعف والتلف، ويرجع ذلك لانتهاء عمرها الافتراضي والذي يتراوح ما بين عامين إلى ثلاث وأحيانًا إلى خمس أعوام وذلك حسب جودتها ونوعها، أو وفقًا لما تحدده الشركة المنتجة.كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف البطارية هو ارتكاب بعض قائدي السيارات لعدد من السلوكيات والممارسات الخاطئة، بالإضافة إلى إهمال العناية بها وصيانتها بشكل منتظم.اقرأ أيضًا: تعرف على طريقة عمل بطارية السيارة ووظائفها المختلفةونظرًا للأهمية الكبيرة للبطارية في عملية تشغيل السيارة وتحريكها، نستعرض لكم اليوم أبرز أعراض ضعف بطارية السيارة، وهي كالتالي:– ملاحظة صعوبة تشغيل المحرك خاصة في الصباح، أو في حال ركن السيارة لفترة طويلة.– ضعف إنارة مصابيح السيارة الخارجية، وخفوت الإضاءة داخل المقصورة.– إضاءة اللمبة التحذيرية الخاصة بالبطارية في لوحة العدادات بطبلون السيارة.– اذا كانت البطارية من النوع السائل، فإنه سيلاحظ انخفاض مستوى السائل داخلها.– تراكم المواد الكيميائية والأملاح حول أقطاب البطارية (الموجب والسالب).– من الأعراض الشائعة أيضًا لضعف البطارية وقرب تلفها هو انتفاخ جوانبها بشكل ملحوظ.