سعر الذهب في مصر اليوم .



سعر الذهب سعر الذهب

شهد سعر الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 في مصر، استقرارًا في تعاملات الصباح مع أول بداية للتداولات المحلية، وذلك مع تعطل البورصة العالمية؛ حيث تدخل الأسواق الخارجية في إجازة يومي السبت والأحد.



حركة أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية، ثباتًا عند نفس أسعار يوم الجمعة وهو اليوم الأخير من تداولات الأسبوع للمعادن دوليًا، وجاءت مستوياتها السعرية للشراء كالتالي.



أسعار الذهب الآن في مصر

بلغ سعر عيار الذهب 21 نحو 1112 جنيهًا، فيما سجل عيار الذهب جرام 24 نحو 1270.8 جنيه، بينما وصل سعر عيار الذهب 18 نحو 953 جنيهًا، وتداول عيار 14 للذهب عند 743.5 جنيه.

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سعر الذهب اليوم في مصر- بيعالذهب عيار 24، سجل مستوى سعري للبيع بلغ 1266.1 جنيه، أما المعدن الأصفر عيار 21 وصلت مستوياته إلى 1108 جنيهات، والذهب عيار 18 تداول عند 949.9 جنيه، فيما استقر عيار 14 من الذهب عند 747 جنيهًا.أسعار5 الجنيه الذهب اليومأسعار الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة المصرية، سجلت مستوى بلغ نحو 8896 جنيهًا، ومن المعروف أن هذا الثمن غير مشمول بكل من المصنعية أو الضريبة أو الدمغة.سعر أونصة الذهبأنهت البورصة العالمية تعاملات يوم أمس الجمعة وهو أخر تداولات الأسبوع بمكاسب قدرها 19.5 دولار، وذلك مع ارتفاع العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة قدرها 1.2% ما يعادل نحو 19.5 دولار للأوقية؛ حيث سجلت مستوى بلغ نحو 1656.30 دولار للأونصة.وكشفت التعاملات على سعر الذهب، عن أنه جاء أقل سعر للعقود خلال جلسة أمس عند مستويات 1621.10 دولار، وهو الأدنى لها منذ شهر أبريل من سنة 2020.سعر جرام الذهب بالدولارسعر جرام الذهب بالدولار في مصر جاء كما يلي بحساب سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 19.63 جنيه، وذلك وفق أخر تحديث على موقع البنك المركزي، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 في مصر بالدولار مستوى 56.65 دولار، أما الذهب عيار 24 بلغ سعر الجرام فيه بالدولار نحو 64.74 دولار.وسجل جرام الذهب عيار 18 في مصر بالدولار مستوى 48.55 دولار، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بالسوق المحلية بالعملة الخضراء نحو 37.88 دولار.