سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 22-10-2022



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم السبت 22-10-2022 مقابل العملة المصرية، عند مستويات أسعاره في الأسبوع الماضي، وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر صرف العملة الأمريكية سجل 19.63 جنيه للشراء، و19.70 للبيع، وفق التحديث الأخير الصادر مساء الخميس، إذ بدأت من الجمعة البنوك عطلتها الأسبوعية لمدة يومين، ويرصد موقع «جريدة المال» في التقرير التالي أسعار صرف العملة الخضراء في البنوك.



سعر الدولار اليوم في بنك البركة

قدّر بنك البركة سعر الدولار بـ 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.



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سعر العملة الأمريكية في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر، 19.61 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

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