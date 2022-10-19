يناقش المؤتمر الاقتصادي دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة

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صورة الخبر: أحد مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر - صورة أرشيفية
أحد مشروعات الطاقة النظيفة فى مصر - صورة أرشيفية

كشف مركز المعرفة التابع للمؤتمر الاقتصادي، مصر 2022، عن محاور نقاشات الجلسة الرابعة للمؤتمر؛ والتي تنعقد تحت عنوان دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التنمية المسـتدامة وتحسـين مسـتوى المعيشة للمواطنين فضلا عـن تهيئة مناخ الاسـتثمار والعمل علـى مشاركة القطاع الخاص فـي مشروعات البنية الأساسـية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسـياحية والتعدينية والعمرانيـة والزراعية فـي توقيـت واحـد بمعـدلات وسـرعة تنفيـذ غير مسـبوقة.

مناقشات المؤتمر الاقتصادي حول الطاقة
وأشار مركز المعرفة للمؤتمر الاقتصادي، في ورقة بحثية عن الجلسة الرابعة للمؤتمر الاقتصادي، أنه تـم إصـدار اسـتراتيجية قطاع الطاقـة حتـي 2035 بالتعاون مـع الاتحاد الأوروبي واعتمادها من المجلس الأعلى للطاقـة واختيار السـيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيـط الطاقة بمصـر، حيث تتضمـن الاسـتراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسـبتها إلى 42 % بحلول عام 2035.

وكنتيجة للتغيرات الداخلية والخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة والتغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والتوجهات العالمية بشأن تغيـر المناخ والاقتصاد الأخضر وانخفـاض أسـعار الطاقـات المتجددة، أصبحت هناك حاجة ماسة لتحديث الاستراتيجية للوقـوف على مدى أمكانية زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصرى، وادخال عنصر الهيدروجين الأخضر فى مزيج الطاقة.

المؤتمر الاقتصادي يناقش استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035
يتطرق المؤتمر الاقتصادي من خلال فعاليات جلسة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة، استراتيجية قطاع الطاقة حتي 2035، وآليات الاستثمار في الطاقات المتجددة فى مصر، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة من الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الحالية والمستقبلية، والتصور العام لممر الطاقة الأخضر، ومبادرة اسـتبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقـة المتجـددة «10 جيجاوات
طاقة متجددة».

المصدر: المصرى اليوم

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