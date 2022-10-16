تقتحم «ميتافيرس» اجتماعات العمل مستقبلًا



ميتافيرس ميتافيرس

ناقش الرئيس التنفيذى لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، خططًا للاستفادة من عالم الميتافيرس من خلال استخدام الأفاتار في محادثات الفيديو لعقد الاجتماعات بين الموظفين عن بُعد.



وستُطرح هذه الميزة الجديدة بإعدادات سيتم تخصيصها لتتناسب مع خيارات لون البشرة، وتسريحة الشعر، والملابس. ووفقًا لما ذكره زوكربيرج، فإنه يمكن عقد اجتماع كامل بين الموظفين باستخدام الأفاتار في وضع وسيط يأتى ما بين «تشغيل الكاميرا وإغلاقها». «لا يزال بإمكانك التحدث والرد، لكنك لستَ موجودًا بنفسك أمام الكاميرا، هو وضع جديد يجمع بين التحدث أثناء تشغيل الكاميرا وإغلاقها».



يُذكر أن «ميتا»، عملاقة التواصل الاجتماعى، استثمرت خلال العام بقيمة 10 مليارات دولار في بناء عالم الميتافيرس، وهى مساحة رقمية يمكن للمستخدمين من خلالها التفاعل مع أشخاص آخرين باستخدام تقنية الواقع الافتراضى.

قد يعجبك أيضا...

وكشف زوكربيرج عن ميزة إضافة الأفاتار في دردشات الفيديو، بعد أن أعلن عن شراكته مع العديد من الشركات، ومنها مايكروسوفت التي ستستخدم تطبيقات غرف دردشات الموظفين الجديدة، التي صممتها «ميتا» لإنشاء «مكتب رقمى موحد»، على حد قول «زوكربيرج».ويرى العديد من الخبراء أن هذه التكنولوجيا الجديدة قد تكون بمثابة المنقذ لرؤساء العمل، الذين لا يحبذون فكرة التحدث إلى موظفيهم عن بُعد في اجتماعات الفيديو، بينما لا يستخدم الموظف كاميرا الويب الخاصة به، لكن بعض المتشككين لا يزالون ينادون بضرورة الحذر من مدى خطورة ارتداء أجهزة الرأس لهذه الفترات الطويلة، على حد قول روشنى رافيندران، الأستاذ المساعد في كلية داردن للأعمال بجامعة فيرجينيا الأمريكية: «يجب أن ننتبه إلى الآثار المادية التي يمكن أن تسببها سماعات الرأس، وما احتمالية الإضرار ببصرنا ودماغنا. لن نكتشف هذا حتى يكون هناك استخدام متكرر للتكنولوجيا قبل أن يتم تبنيها على نطاق أوسع».ومن غير المرجح أن يصبح عالم الميتافيرس شموليًّا إلى الدرجة التي يطمح إليها زوكربيرج، بحسبما تقول كاثى هاكل، الخبيرة في مجال الميتافيرس، والتى أشارت إلى بعض الاجتماعات التي تعتمد على بناء روابط علاقات قوية بين الموظفين، مثل الترحيب بالموظفين الجدد أو اجتماعات الحفلات على سبيل المثال، التي تتطلب حضورها بشكل شخصى. «لا يمكن للشركة أن تتعامل معك بشكل افتراضى، أثناء حضورك حفلة عمل»، مضيفة أن ارتداء أجهزة الواقع الافتراضى لا يمكن أن يتخطى مدة 45 دقيقة، وإلا ستصبح عبئًا على كاهل الموظفين الذين يشاركون في اجتماعات تستمر لساعات.