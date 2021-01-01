علامات تكشف اختراق هاتفك: تتخفى في الآلة الحاسبة وتظهر أصوات غريبة في المكالمات



علامات تدل أن هاتفك مخترق علامات تدل أن هاتفك مخترق

قد يتم التجسس على هاتفك دون علم وتتعدد الطرق التي تستهدف اختراق بياناتك بل وتستمر لفترات طويلة على الهاتف وانت لا تعلم لذا اجعلنا نتعرف معًا على عدد من العلامات التي تنبهك بأن هاتفك مخترق وعليك التحرك في الحال، وانتبه أيضًا أن أشهر هذه الطرق للاختراقات عادة تكون من قبل الزوجين أو من أقران العمل.



علامات تكشف اختراق هاتفك

البطارية تنتهي سريعاً على عكس جودتها المعتادة.

ملاحظة وجود تطبيق غريب على هاتفك لا تعرف ما مهمته، والأفضل مسح جميع التطبيقات التي لا تستخدمها أو تعلم دورها.

ملاحظة أنشطة غير طبيعية على حساباتك الشخصية.

في حالة أصبح هاتفك يستغرق وقتاً طويلا لإغلاقه.

يتم إغلاق تطبيقاتك بشكل متكرر من تلقاء نفسها.

عند ملاحظة مكالمات ورسائل غير معروفة ولم تجريها من قبل على هاتفك وإصدار هاتفك أصوات غريبة أثناء المكالمات الهاتفية فهي علامات تحذيرية تدل أنك تتعرض للتطفل وتكون عبارة عن أصوات صفير ووميض، وهنا عليك التحقق من وجود تطبيقات جيدة تعطل أو تعيد تشغيل هاتفك في البداية إذ لم يكن، فهي برامج تجسس.

أما أداة Stalkerware فهي الأشهر في حالات تجسس الأزواج، وتأتي مدمجة في أشكال مختلفة بالهاتف على سبيل المثال قد تظهر مثل الآلات الحاسبة، وشاشات الأطفال وتعمل جميعها في الخلفية دون أن يعرف أي شخص. وتسجل مثل هذه التطبيقات كل ضغطة زر بالهاتف وكل بحث على الويب، إضافة لتحديد الموقع الجغرافي، والرسائل النصية، والصور، والمكالمات الصوتية، وغيرها من أدق تفاصيل استخدامات الهواتف. وغيرها الكثير من تطبيقات التجسس التي يمكن تحميلها من جوجل بلاي.