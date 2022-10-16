أحدث أشكال التجسس..لينك ضار بتطبيق قراءة كتب لبرامج «FurBall»..

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اكتشف المحللون نوعا جديدا من البرامج الضارة لاختراق أنظمة Android كجزء من حملة محلية واسعة النطاق للتجسس على المواطنين الإيرانيين، تستخدم APT-C-50 متطوا وهو اختصار لكلمة Advanced Packaging Tool، ومصطلح يستخدم لوصف عمليات الهجوم.



فأطلق باحثو ESET (أشهر مضادات مكافحة الفيروسات الإلكترونية)على برنامج التجسس الجديد اسم FurBall، مع الإشارة لأن أحدث البرامج الضارة تأتي بالهدف ذاته APT-C-50 لم يتغير عن الإصدارات السابقة، ويتم تسريب هذا البرنامج للتجسس والمراقبة المتنقلة للمستخدمين عن طريق تطبيق ضار يُقدم ترجمات إيرانية للكتب والمجلات.



وأخذت هذه الحملة اسم «Domestic Kitten» وظهرت بداية برامجها الضارة لأول مرة في عام 2016، ويتم تحديثها كل فترة، وصولًا بهذا الإصدار الأخير، وتطلب العينة التي تم تحليلها من قبل الباحثين في ESET إذنًا متطفلًا واحدًا فقط- للوصول إلى جهات الاتصال، وقد هدفه البقاء فقط على الهواتف كي يبقيها تحت المراقبة كالرادار؛ ويعتقد الباحثون أنها مجرد مرحلة تسبق هجوم أكبر سيتم عبر رسائل نصية. وفي حالة قدرتهم توسيع حملة الهجوم بإضافة المزيد من التطبيقات الضارة، فسيكون بمقدورهم سرقة بيانات إضافية للأجهزة، بما في ذلك الرسائل على الهاتف ومعلومات الموقع والمكالمات الصوتية المسجلة وغيرها.