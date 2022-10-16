سهم سناب شات يخسر ربع قيمته

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خسرت أسهم تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، اليوم الجمعة، أكثر من ربع قيمتها، بعد يوم واحد من إعلان الشركة نتائج أعمال مخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري.



وتراجع سعر سهم سناب في معاملات ما بعد ساعات التداول بنسبة تتجاوز 28 بالمئة، ليصبح سعر السهم أقل من 8 دولارات.



وارتفعت إيرادات «سناب» بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ووصلت إلى 1.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات ريفينيتيف البالغة 1.14 مليار دولار.

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وارتفع عدد المستخدمين النشطين بشكل يومي لسناب شات إلى 363 مليون مستخدم مقابل توقعات عند 358.2 مليون مستخدم، لكن الشركة قالت في رسالة للمساهمين إن شركائها في الإعلانات عبر العديد من الصناعات يخفضون ميزانياتهم التسويقية وسط الضغوط الناجمة عن التضخم، وارتفاع التكاليف.وتكبدت الشركة خسائر في الربع الثالث بقيمة 360 مليون دولار، مرجعة السبب في ذلك بشكل جزئي إلى رسوم إعادة الهيكلة والتي بلغت 155 مليون دولار.وكانت «سناب شات» قد أعلنت في أواخر أغسطس الماضي عن خطة ضخمة لإعادة الهيكلة تتضمن الاستغناء عن نحو 20 بالمئة من موظفي الشركة.