سهم سناب شات يخسر ربع قيمته

خسرت أسهم تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، اليوم الجمعة، أكثر من ربع قيمتها، بعد يوم واحد من إعلان الشركة نتائج أعمال مخيبة للآمال خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وتراجع سعر سهم سناب في معاملات ما بعد ساعات التداول بنسبة تتجاوز 28 بالمئة، ليصبح سعر السهم أقل من 8 دولارات.
وارتفعت إيرادات «سناب» بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، ووصلت إلى 1.13 مليار دولار، لكنها جاءت أقل من توقعات ريفينيتيف البالغة 1.14 مليار دولار.
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