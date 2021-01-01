قد يكون الدقيق الأبيض .. سبب في الإصابة بالسرطان

توصلت دراسة حديثة إلى ان تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض قد تكون سبب في الإصابة بالسرطان في المستقبل.
لذلك يمكن الاعتماد على الدقيق الأسمر أو انواع أخرى من الدقيق غيرالدقيق الأبيض حيث يحتوي على كربوهيدرات عالية، ذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.
اقرأ أيضًا| فوائد مذهلة للخبز الأسمر.. أبرزها خفض الوزن وعلاج اضطرابات الهضم
ومن المعروف ان الأورام مهووسة بالكربوهيدرات البسيطة ، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!