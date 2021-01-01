قد يكون الدقيق الأبيض .. سبب في الإصابة بالسرطان



الدقيق الأبيض الدقيق الأبيض

توصلت دراسة حديثة إلى ان تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض قد تكون سبب في الإصابة بالسرطان في المستقبل.



لذلك يمكن الاعتماد على الدقيق الأسمر أو انواع أخرى من الدقيق غيرالدقيق الأبيض حيث يحتوي على كربوهيدرات عالية، ذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.



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ومن المعروف ان الأورام مهووسة بالكربوهيدرات البسيطة ، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.

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وينصح بضرورة التقليل من تناول المعجنات والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الابيض والتي يمكن أن تكون سببا في إصابتك بالسرطان.ويذكر أن تناول مخبوزات الدقيق الأبيض تتسبب في زيادة معدل الالتهاب في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب المختلفة، وبذلك فإن الأنظمة الغذائية التي تتميز بانخفاض نسبة الدقيق الأبيض أو الخالية تمامًا منه، تقلل من هذه العلامات الالتهابية.