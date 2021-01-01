قد يكون الدقيق الأبيض .. سبب في الإصابة بالسرطان

آخر الأخباراخبار منوعة › قد يكون الدقيق الأبيض .. سبب في الإصابة بالسرطان

صورة الخبر: الدقيق الأبيض
الدقيق الأبيض

توصلت دراسة حديثة إلى ان تناول الأطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض قد تكون سبب في الإصابة بالسرطان في المستقبل.

لذلك يمكن الاعتماد على الدقيق الأسمر أو انواع أخرى من الدقيق غيرالدقيق الأبيض حيث يحتوي على كربوهيدرات عالية، ذلك بحسب موقع هيلث لاين الطبي.

اقرأ أيضًا| فوائد مذهلة للخبز الأسمر.. أبرزها خفض الوزن وعلاج اضطرابات الهضم
ومن المعروف ان الأورام مهووسة بالكربوهيدرات البسيطة ، ويمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الدقيق الأبيض على نموها لتصبح خلايا سرطانية.

وينصح بضرورة التقليل من تناول المعجنات والتي تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الابيض والتي يمكن أن تكون سببا في إصابتك بالسرطان.

ويذكر أن تناول مخبوزات الدقيق الأبيض تتسبب في زيادة معدل الالتهاب في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب المختلفة، وبذلك فإن الأنظمة الغذائية التي تتميز بانخفاض نسبة الدقيق الأبيض أو الخالية تمامًا منه، تقلل من هذه العلامات الالتهابية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قد يكون الدقيق الأبيض .. سبب في الإصابة بالسرطان

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager