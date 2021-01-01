هناك فيروس يتسبب في اللون الأسود للذئاب

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قام باحثون من جامعة أكسفورد ومتنزه يلوستون الوطني بولاية بنسلفانيا الأمريكية، بالأبحاث لمعرفة لماذا الذئاب السوداء نادرة، ولحسن الحظ بأنهم توصلوا للسبب، حيث يتم تحديد لون معطف الذئاب بواسطة جين يسمى «CPD103»، واعتماداً على نوع الجين الذي يمتلكه الذئب، يمكن أن يكون معطفه أسودًا أو رمادياً، وذلك بحسب دورية «ساينس».



وافترض الباحثون أن هذا الجين يلعب أيضاً دوراً في الحماية من أمراض الجهاز التنفسي مثل فيروس سَل الكلاب (CDV)، وذلك لأن منطقة الحمض النووي التي تحتوي على الجين تشفر أيضاً لبروتين يلعب دوراً في الدفاع ضد الالتهابات في رئتي الثدييات. وتوقعوا أن وجود معطف أسود سيرتبط بقدرة الذئاب على النجاة من الإصابة بفيروس سل الكلاب.



قاموا بتحليل 12 ذئباً من أمريكا الشمالية، لفحص ما إذا كان احتمال أن يكون الذئب أسود قد تم التنبؤ به من خلال وجود الأجسام المضادة للفيروس، فإذا كان الذئب لديه أجسام مضادة، فهذا يعني أنه قد أصيب بـالفيروس في الماضي ونجا.

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ووجدوا أن الذئاب التي تحمل الأجسام المضادة للفيروس، كانت على الأرجح سوداء أكثر من الرمادية. كما وجدوا أيضاً أن الذئاب السوداء كانت أكثر شيوعاً في المناطق التي حدث فيها تفشٍ للفيروس.وتتوافق هذه النتائج مع فكرة أن تواتر تفشي فيروس السل في جميع أنحاء أمريكا الشمالية هو المسؤول عن انتشار الذئاب السوداء، لأن امتلاك الجين الخاص بطبقة سوداء قد يوفر أيضاً الحماية من الفيروس.