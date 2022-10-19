تواصل أسعار البيض الارتفاع في الأسواق المحلية السبت 22 أكتوبر



أسعار البيض أسعار البيض

شهدت أسعار البيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 حالة من الارتفاع، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي:



سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 73 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 78 جنيهًا حسب المنطقة.



- سجل سعر طبق البيض الأبيض 71 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 76 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 77 جنيهًا ويباع بسعر 81 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.ومن جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة قامت الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة بحوالي 25% من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة حيث تم طرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.وطرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة، باسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة بالدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنوياً بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل.