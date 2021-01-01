يرصد «تلسكوب جيمس ويب» كتلة كثيفة غامضة بالفضاء



الكتلة الكثيفة الغامضة بالفضاء الكتلة الكثيفة الغامضة بالفضاء

التقط تلسكوب جيمس ويب كتلة كثيفة غامضة بالفضاء، يعتقد العلماء أنها قد تكون عقدة من المجرات محاطة بهالتين من المادة المظلمة.



وقال العلماء: "التقط التلسكوب "هالتين" من المادة المظلمة في منطقة تتشكل فيها "عقدة" من المجرات حول نواة مجرة نشطة شديدة السطوع تم تجميعها قبل 11.5 مليار سنة.



والتقط التلسكوب صورة للمجرات الثلاث المكدسة بإحكام والتي تدور حول بعضها البعض بسرعات كبيرة، وهو أمر ممكن فقط في حالة وجود قدر كبير من الكتلة، ويعتقد علماء الفلك أن الكتلة عبارة عن "هالتين هائلتين من المادة المظلمة تندمجان معًا".

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والمادة المظلمة، على الرغم من الاعتقاد بأنها تشكل 80? من الكون، لم يتم اكتشافها بشكل مباشر مطلقًا، لكن الدراسة التي أجرتها جامعة هايدلبرغ في ألمانيا تشير إلى أن "JWST" من المحتمل أن تبحث في اللب المركزي الكثيف لهالة المادة المظلمة الضخمة.وكانت الاكتشافات ممكنة فقط مع قدرة "JWST"، مما سمح لها برؤية كيف تشكلت المجرات الأولى وتطورت.ويعتقد الفريق أن المنطقة التي بها "عقدة'' المجرات هي أيضًا واحدة من أكثر المناطق كثافة في تكوين المجرات في بدايات الكون، حيث تشكل الكوازار الذي يدور حوله بعد ملياري سنة فقط من الانفجار العظيم الذي حدث منذ 13.8 مليار سنة.