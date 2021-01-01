يرصد «تلسكوب جيمس ويب» كتلة كثيفة غامضة بالفضاء

التقط تلسكوب جيمس ويب كتلة كثيفة غامضة بالفضاء، يعتقد العلماء أنها قد تكون عقدة من المجرات محاطة بهالتين من المادة المظلمة.
وقال العلماء: "التقط التلسكوب "هالتين" من المادة المظلمة في منطقة تتشكل فيها "عقدة" من المجرات حول نواة مجرة نشطة شديدة السطوع تم تجميعها قبل 11.5 مليار سنة.
والتقط التلسكوب صورة للمجرات الثلاث المكدسة بإحكام والتي تدور حول بعضها البعض بسرعات كبيرة، وهو أمر ممكن فقط في حالة وجود قدر كبير من الكتلة، ويعتقد علماء الفلك أن الكتلة عبارة عن "هالتين هائلتين من المادة المظلمة تندمجان معًا".
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