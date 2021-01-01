تعرف على طرق علاج خشونة الركبة نهائيًا



خشونة الركبة خشونة الركبة

خشونة الركبة هي حالة صحية شائعة تحدث لعدة أسباب، وقد تعكر صفو حياتك وتعرقل من أداء بعض المهام اليومية، وفي حال تم التغافل عنها ولم تكترث بالبحث عن طرق لتخفيف ما حل بالركبة والألم الشديد الذي طرأ عليها، سيتفاقم الوضع وتصبح الأمور أكثر تعقيدًا، لذا كان مقالنا هذا الذي سنستفيض فيه عن أبرز طرق علاج خشونة الركبة نهائيًا، مع قراءة ماتعة نرجوها لك.



أسباب خشونة الركبة

قبل الخوض في ما يمكنك فعله عند التأكد من إصابتك بخشونة الركبة، يجب أن تعي ما هي الأسباب التي أدت بك إلى هذا الضرر الوخيم بما في ذلك الحوادث وبعض الحالات الصحية:



تلقي ضربة مباشرة للركبة

التعرض لحادث مروري كبير.

ممارسة بعض التمارين الرياضية دون أخذ الحذر وارتداء معدات الحماية.

هشاشة العظام.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

من ضمن الأسباب الرئيسة لخشونة الركبة الوزن الزائد.

مرض النقرس.

التقدم في السن.

علاج خشونة الركبة نهائيًا

حقيقةً لا بد أن نوضح أن علاج آلام الركبة يعتمد إلى حد ما على السبب الرئيسي الذي أودى بذلك، وعلى الرغم من ذلك يمكن اتباع بعض العلاجات السهلة التي تسهم بشكل كبير في تقليل الألم، ومنها ما يلي:

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النشاط البدنيعلى الرغم من أن النشاط البدني لا يمثل علاج نهائي لخشونة الركبة، إلا أنه يساعد في تأخر تطور التهاب المفاصل، وعند ممارسة بعض التمارين التي يحددها الطبيب لك والتي تناسبك، وتوقفها فجأة، فقد تشتد عليك الأعراض ويتفاقم الألم، وذلك لأن النشاط البدني من دوره تحسين صحة أنسجة الغضاريف، بالإضافة إلى تقوية الطريقة التي يدعم بها الجسم المفاصل، لذا إذا كنت مصابًا بخشونة الركبة، فيجب أن يكون للنشاط البدني نصيب كبير في خطة علاجك.تمارين تقويةهذا العلاج يعد تكملة لما سبق ذكره، احرص على أن تتابع مع معالج فيزيائي لكي يقرر بالضبط ما هي التمارين الأنسب لك والبرامج الرياضية التي تناسب حالتك، تكمن فائدة هذه التمارين في المساهمة بشكل كبير في تقوية عضلات الفخذ، وفي التالي سنسرد مجموعة من الطرق التي تقوي هذه العضلات:وأنت مستلق، افرد ساقك وحاول رفعها، ويمكن أن تقوم بهذا التمرين وأنت جالسًا أيضًاضع قدمًا واحدة لأعلى على خطوة، ثم ضع الأخرى، وقم بالانحناء كرة ثانية، وكرر هذا التمرين عدة مرات على مدار اليوم.من أسهل الطرق المتبعة للتخلص من خشونة الركبة هي أن تجلس على كرسي ثم قف ثم اجلس، كرر الخطوات كثيرًا مع ضرورة عمل ذلك بشكل بطيء وعدم استخدام يدك في الاتكاء.اتباع نمط غذائي صحيمن ضمن طرق علاج خشونة الركبة نهائيًا والتي تجدي بالنفع والفائدة الكبيرين هي إدراج بعض الأطعمة ضمن النظام الغذائي والتي تعمل على تقليل التهابات الركبة وتقليل الوزن الزائد إذا كان المسبب الرئيسي لخشونة الركبة هي السمنة المفرطة، ومن أهم الأطعمة التي يمكن تناولها ما يلي:الأسماك: بفضل غناها بالأحماض الدهنية الثلاثية، فإن لها مفعول عظيم في تقليل التهابات، وبالتالي الحد من التلف الزائد الذي يطرأ على الركبة من جراء الالتهابات الطارئة عليها.الخضروات الورقية: يمكن علاج خشونة الركبة بالغذاء من خلال استهلاك خضروات كالسبانج والفاصوليا، وذلك لما تحتويه من مركبات مضادة للأكسدة طبيعية وفيتامين د.منتجات الألبان: لا شك في أن الألبان ومشتقاتها من الطرق الطبيعية المجدية في علاج آلام الركبة بشكل عام، بسبب تشبعها بالبروتينات والكالسيوم وفيتامين د، وجميعها عناصر غذائية تسهم في بناء وتقوية العضلات.الثوم: يطلق عليه البعض مضاد حيوي طبيعي، بسبب ما يتضمنه من مركبات تعمل على توقف عمل الأنزيمات المدمرة للغضاريف.اتباع إجراءات داعمةتتضح أهمية هذه الإجراءات في تقديم يد العون للمصاب بخشونة الركبة في تخفيف الإجهاد والألم، ومنها ما يلي:البعد تمامًا عن الكراسي والأرائك المنخفضة.الجلوس في وضعية جلوس جيدة، بمعنى عدم الميل أو التراخي.احرص على ارتداء أحذية مريحة.عدم الجلوس لفترات طويلة دون أي حركة، لتجنب تيبس المفاصل.رفع قدميك على وسادة إذا لزم الأمر.عمل كمادات باردة ودافئةطريقة طبيعية أخرى يمكن اتباعها لتقليل الألم وهي عمل كمادات مياه دافئة وباردة بالتناوب، ومن ثم لف الركبة بقطعة من القماش الصوف وتكرارها عدة مرات على مدار اليوم.الزيوتاستخدام الزيوت الطبيعية يمكن أن تكون علاج خشونة الركبة نهائيًا، قم بتدليك الركبة بزيت الزيتون أو زيت الصندل أو الروزماوي، واستفد بشكل كبير من فوائدهم السحرية من حيث تليين الركبة وتقليل الألم الناجم عن خشونة الركبة.الأدويةقد يصف الطبيب بعض العقاقير الطبية التي تسهم في تقليل آلام الركبة وتسكينها، ومنها ما يلي:مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: يتم أخذها عن طريق الفم، ومن أشهرها الإيبوبروفين، والتي تقلل من آلام مفصل الركبة.مسكنات: وأبرزها البارستيمول، ولكن إذا كان الألم حادًا، فلم يصبح مجديًا ويجب التواصل مع الطبيب على الفور.حقن الكورتيزون في المفصل: يتم اللجوء إليها في الحالات المتفاقمة بسبب قدرتها على تسكين الألم.كريم كابسيسين: كريم موضعي يسكن الألم بشكل كبير بسبب تركيبته الطبيعية المستخلصة من نبتة الفلفل الحار.علاج خشونة الركبة نهائيًا بالأعشابعلى الرغم من أن استهلاك بعض الأعشاب الطبيعية لا تعد علاج خشونة الركبة نهائيًا، إلا إنها تسهم في تقليل خشونة الركبة وما حل بها من آلام حادة، ومن ضمنها ما يلي:الزنجبيلعلى مر العصور، تم استهلاك الزنجبيل في علاج التهاب المفاصل، واعتبره البعض علاجًا طبيعي أ يضاهي في تأثيره وفعاليته العقاقير الطبية، وأكدت بعض الدراسات العلمية أن الدوام على استهلاك الزنجبيل، قد يخفف من خشونة الركبة، بسبب ما يتضمنه من مواد طبيعية فعالة تعمل على تحسين صحة العظام بشكل عام وتقوية غضاريف الركبة بشكل خاص، ولكن لا بد من تناوله باعتدال حتى لا تجني أي آثار جانبية له كالإسهال وحرقة المعدة.ويجب التنويه إلى إمكانية استخدام الزنجبيل كعلاج موضعي أيضًا من خلال غلي جذوره في كمية مناسبة من الماء قرابة عشر دقائق وإضافة شرائح الليمون إليه وقليل من عسل النحل، ومن ثم تدليك الركبة بهذا الخليط مرتين في اليوم الواحد.الكركميمكن علاج خشونة الركبة نهائيًا لكبار السن عن طريق استهلاك عشبة الكركم، التي أثبتت بعض الأبحاث بمدى فعاليتها في تحسين صحة الغضاريف بسبب ما تتمتع به من خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى غناه بالكركمين، وهذه المادة كفيلة بتسكين الألم والحد من تصلب المفاصل.حب الرشادعشب آخر يمكن استهلاكه والاستفادة منه في تقوية العظام وجعلها أكثر مرونة، بالإضافة إلى علاج خشونة الركبة نهائيًا، فقط اتبع ما يلي من خطوات لتناوله:طحن كمية مناسبة من حب الرشاد، وأخذ ملعقة منه وإضافتها إلى كأس من الحليب.مزجهم سويًا حتى يختلطا جيدًا.يتم تناوله في الصباح الباكر.أخيرًا تعرفت بشكل تفصيلي عن أهم طرق علاج خشونة الركبة نهائيًا وأهم الأعشاب الطبيعية التي تسهم في الحد من الآلام الناجمة عنها، ولكن إذا تفاقمت الأعراض كطقطقة الركبة عند الثني أو تورمها أو أي احمرار يطرأ عليها في نهاية اليوم، هنا لا بد من استشارة طبيب مختص لعمل اللازم.