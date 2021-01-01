الصيام المتقطع متى تظهر نتائجه



الصيام المتقطع الصيام المتقطع

سمعنا كثيرًا عن الأنظمة الغذائية الخاصة بإنقاص الوزن، والتي من ضمنها نظام الصيام المتقطع، ولكن قبل تطبيقه لا بد وأن يُطرح السؤال الشهير: متى تظهر نتائج الصيام المتقطع؟ وما الذي يمكن تناوله خلال تطبيق هذا النظام؟ وما هي فوائده وأضراره؟ أسئلة كثيرة تبقى معلقة في الهواء دون إجابات واضحة؛ لهذا سنتناول في متن السطور القادمة جميع الإجابات الخاصة بأسئلة نظام الصيام المتقطع الشهيرة.



ما هو نظام الصيام المتقطع؟



يعتبر الصيام المتقطع نظام غذائي يعتمد على تنظيم مواعيد تناول الوجبات أكثر من السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها على مدار اليوم، ولهذا فهو لا يُطلق عليه دايت كباقي أنواع الأنظمة التي تعتمد على تقليل كمية الأطعمة والمشروبات المتناولة، وإنما يعتمد على إشعار الشخص الذي يرغب في إنقاص الوزن بالجوع الشديد، وهو ما يُطلق عليه الالتهام الذاتي، فهل تظن أن تظهر نتائجه بسرعة؟

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متى تظهر نتائج الصيام المتقطع بعد تطبيقه؟تتباين نتائج الصيام المتقطع حسب طبيعة كل شخص، حيث يستغرق الأمر من ثلاث أسابيع إلى أربعة وعشرين أسبوعًا لتظهر نتائجه، وقد أوضحت أربعون دراسة تم نشرها في جامعة هارفرد الأمريكية أنه يتم فقد من كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلوجرامات خلال عشرة أسابيع، كما أوضحت دراسة أخرى نُشرت عام 2014 أن الجسم يمكنه فقد من ثلاثة إلى ثمانية بالمائة من وزنه خلال فترة ثلاث أسابيع، وهي فترة قصيرة.اقرأ أيضًا: جدول نظام الكيتو والصيام المتقطعما فوائد الصيام المتقطع؟قد تشي الإجابة عن سؤال متى تظهر نتائج الصيام المتقطع بالكثير من المميزات الخاصة بهذا النظام، حيث يمكنك فقد وزن كبير في فترة زمنية قصيرة، ناهيك عن المميزات الأخرى المتمثلة في التالي:يحسن نظام الصيام المتقطع من وظائف الجسم والمخ؛ إذ يعزز القدرة على التركيز والتذكر.يضبط مستوى السكر في الدم وضغط الدم، وبالتالي فهو مناسب لمرضى الضغط المرتفع والذين يعانون من أعراض مقدمات السكري.يزيد من فرص تحسين وضع مريض الزهايمر والقلب.يعالج مرض السمنة في وقت قصير.يبطئ من ظهور علامات التقدم في العمر.يقي من مرض السكري؛ لأنه يقلل نسبة الجلوكوز في الجسم بمعدل 3% إلى 6% للأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري، كما أنه يقلل من الأنسولين بنسبة 11% إلى 57% بعد ثلاث أسابيع من تطبيقه.ما أضرار الصيام المتقطع؟على الرغم من أن الصيام المتقطع آمن على الجسم بشكل عام إلا أن هناك بعض الحالات التي لا يمكنها اتباعه، وذلك في فترة الحمل، أو في عمر أقل من ثماني عشر عامًا أو لمرضى السكري، كما أنه يمكن أن يسبب بعض الأعراض المتمثلة في التالي:المعاناة من المشكلات الهضمية المختلفة كالغثيان.حدوث زيادة في الوزن نتيجة تناول الطعام بشراهة في الساعات المسموح خلالها بتناول الطعام.التأثير بالسلب في الخصوصية لدى النساء.الشعور بالقلق المستمر بدون سبب واضح.ظهور بعض الآثار الجانبية المؤقتة الناتجة عن الصيام المتقطع، مثل: الضعف العام والتعب.كيف يعمل نظام الصيام المتقطع؟عند اتباع نظام الصيام المتقطع فإنك تبتعد عن الطعام لفترات طويلة؛ مما يُفعّل نظام الالتهام الذاتي، فيستهلك الجسم مخزون السكر ويحرق الدهون، وهذا كما أوضح مارك ماتسون العالم الذي قضى خمسة وعشرين عامًا في دراسة تأثير الصيام المتقطع في الجسم.يغير نظام الصيام المتقطع من معدل إفراز الهرمونات في الجسم، حيث تقل نسب هرمون الأنسولين، وبالتالي تسهل عملية حرق الدهون، بالإضافة إلى أن نظام الصيام المتقطع يعزز إفراز هرمون النور أدرينالين وهرمون النمو، وهذا ما يساهم في رفع معدلات حرق الدهون في الجسم.أنماط الصيام المتقطعللصيام المتقطع أنماط عديدة تختلف عن بعضها البعض في مدة الصيام، وكل منها يتسم بمميزات عدة ومخاطر عدة سيتم توضيحها في التالي:الصيام لمدة 12 ساعة يوميًّامن الأساليب الجيدة في بداية اتباعك لنظام الصيام المتقطع، حيث إنه مناسب بشكل خاص للمبتدئين، ويعتمد على تجنب تناول الطعام لمدة 12 ساعة بشكل متواصل، وتكون هذه الساعات من اختيار الشخص، وفي الاثنا عشرة ساعة المتبقية يمكنه تناول ما يحلو له من الطعام الصحي، ومن مميزات هذا النظام أنه يحوّل الدهون الزائدة والمتراكمة في الجسم إلى طاقة، وبالتالي يتم إنقاص الوزن بصورة سليمة.الصيام يومًا كاملاً في الأسبوعإذا اعتمدت على هذا النمط من الصيام فإنه سيتعين عليك تجنب تناول الطعام لمدة يوم كامل في الأسبوع، وسيكون من المسموح تناول السوائل فقط كالشاي بدون سكر والقهوة والماء، فإذا كنت مبتدئًا في الصيام المتقطع احذر من اللجوء إلى هذا النمط؛ لأنه قد يصيبك ببعض الأعراض والمخاطر في بداية اتباعك له، مثل: الصداع والتعب.وقد تقل هذه الأعراض في حدتها عند اعتياد الجسم على الصيام؛ لذا يُفضل تعويد جسمك على الصيام المتقطع بشكل تدريجي، فابدأ بصيام ساعات قليلة حتى تصل إلى صيام يومًا كاملاً.الصيام لمدة 16 ساعةيُطلق على هذا النظام حمية 16:8، أي صيام 16 ساعة بدون تناول الطعام الصلب، وإفطار ثماني ساعات فقط، ويفيد هذا النظام الأشخاص الذين جربوا نظام الصيام لمدة اثنا عشرة ساعة ولم ينجح معهم، أي لم يفيد في إنقاص أوزانهم، كما أنه مناسب للوقاية بصورة خاصة من الأمراض التالية: الالتهابات المختلفة، والسكري، والسمنة، وأمراض الكبد.الصيام يوم بعد يوميستند هذا النوع من الصيام إلى تجنب تناول الطعام لمدة يوم كامل، وتناول الطعام في اليوم الذي يليه، ويختار بعض الأشخاص الامتناع عن تناول أي أطعمة في يوم الصيام، في حين يحرص البعض الآخر على تناول مأكولات لا تزيد سعراتها الحرارية عن خمسمائة سعرة حرارية، ومن مميزات هذا النوع أنه يعزز إنقاص الوزن وتحسين صحة جهاز الدوران والقلب، ولكن لا يُفضل اتباعه من قبل المرضى والمبتدئين.الصيام يومين في الأسبوعليس هذا معناه صيام يومين متتاليين دون تناول الطعام، ولكن يعتمد هذا النظام على تناول الرجال أطعمة تحتوي على 600 سعرة حرارية فقط في يوم الصيام، ويتناول النساء أطعمة تحتوي على 500 سعرة حرارية فقط في يوم الصيام، ويفضل ألا تصوم ليومين متتاليين، ولكن افصل بيوم بينهما لتتناول فيه الطعام بشكل طبيعي.النمط العسكريمن أقسى الأنواع التي يمكنك اتباعها هو النظام العسكري الذي يعتمد على تناول كميات طعام قليلة للغاية خلال عشرين ساعة من الصيام كأن تتناول الفواكه والخضروات فقط، والسماح بتناول وجبة كبيرة تتضمن العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات في فترة أربع ساعات خلال الليل.ننوه على أن هذا النوع من الصيام المتقطع يسبب العديد من المخاطر؛ نتيجة عدم حصول الجسم على ما يكفيه من العناصر الضرورية والألياف الغذائية، وهذا ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسرطان؛ بسبب نقص مناعة الجسم.نمط تفويت الوجباتيقوم الشخص المتبع لهذا النظام بتجنب تناول بعض الوجبات الأساسية في اليوم، حيث يمكن تجنب تناول وجبة أو وجبتين خلال اليوم بجانب الحرص على أن تكون الوجبات الأخرى المتناولة غنية بالعناصر الغذائية الضرورية، ولهذا فإن هذا النمط يلائم جميع الفئات، حيث يتم تناول الوجبات في حال الشعور بالجوع، وتجنب تناولها في حالة الشعور بالشبع.تطرقنا إلى الإجابة عن سؤال متى تظهر نتائج الصيام المتقطع وفوائده وأضراره، والمحاذير التي يجب أخذها في الاحتياط عند تطبيق هذا النظام، كما عرضنا الأنماط المختلفة من الصيام المتقطع، ومميزات وعيوب كل نمط على حدى.