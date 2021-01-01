داعية يكشف عن السبب .. لا تقوم القيامة إلا يوم الجمعة



يوم الجمعة يوم الجمعة



قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، أن القيامة لن تقوم إلا يوم الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك فيما رواه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس كما أخبر النبي أيضًا وفيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، أي قبلت توبته في هذا اليوم، وفي مات آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة.



وأضاف أبو بكر عبر برنامجه "إني قريب" المذاع على قناة النهار الفضائية، أن العجيب أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما من دابة إلا وتكون مرتعبة يوم الجمعة من قبل أن يطلع الفجر وحتى تطلع الشمس، فكل الدواب والحشرات والطير والمخلوقات عدا الجن والإنس تحبس أنفاسها في ذلك اليوم حتى تطلع الشمس مخافة أن تطلع القيامة في هذا اليوم، فالغافل الوحيد عن ذلك اليوم والموعد الجن والإنس، "اللي هم أصلا اليوم معمول عشانهم ويتحاسبوا فيه".



وقال أبو بكر إن القرآن قد ذكر مشاهد القيامة في أكثر من مشهد، فيقول تعالى: "إذا الشمس كورت"، ومرة أخرى: "إذا السماء انفطرت"، وأخرى: "إذا السماء انشقت"، فكلها أهوال وأحداث، أولها النفخ في الصور، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل ما الصور، فقال قرن ينفخ فيه.