فيديو .. داعية إسلامي: اسأل عن الله كما تريد.. ولكن بشرط واحد

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اسأل عن الله



ناقش الداعية الإسلامي عمرو خالد عبر برنامجه "الفخ" الذي يذاع في حلقات عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ويدور حول الأسئلة الشائكة التي تدور في أذهان الشباب، قضية السؤال عن الله، وإلى أي مدى يجوز السؤال عنه تعالى؟ ليجيب عمرو خالد بأن هناك شرطًا واحدًا للسؤال عن الله.

وقال عمرو خالد أن هذا شرط جوهري في السؤال عن الله، وهو الجدية، فإن كان الإنسان يسأل بجدية عن الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يصل إلى الحقيقة، فعقله وقلبه سوف يهديانه للوصول إليها، فالوصول إلى الله ليس بالعقل فقط، بل هو خلط بين العقل والقلب، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله تعالى: ولهم قلوب لا يفقهون بها، فالفقه يكون بالعقل لا بالقلب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: استفت قلبك، ولم يقل عقلك، لأن على المسلم أن يعمل القلب والعقل معًا، لو كان السائل جادًا لهداه الله.

المصدر: masrawy

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