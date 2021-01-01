لعلاج آلام المفاصل .. تناول هذه التوابل الـ 4

آخر الأخبارالصحة والجمال › لعلاج آلام المفاصل .. تناول هذه التوابل الـ 4

صورة الخبر: علاج آلام المفاصل
علاج آلام المفاصل


لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن يمكن التحكم في أعراض مرض المفاصل بفعالية من خلال تعديل النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم.

و هناك بعض الأعشاب والتوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لها تأثير كبير في السيطرة على التهاب المفاصل والركبة، وفقًا لما ورد في موقعا "everydayhealth" و" hindustantimes".

- الزنجبيل:
الزنجبيل فعال للغاية في إدارة التهاب المفاصل لأنه يساعد في سد مسارات الالتهاب في الجسم.

- الكركم:
له خصائص مضادة للالتهابات، لذا يمكن إضافته إلى الحليب أو إلى الأطباق الأخرى.

- القرفة:
تعد إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو العصائر خيارًا رائعًا لمرضي التهاب المفاصل.

- الفلفل الأسود:
يحتوي على مركب "البيبيرين"، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة وللميكروبات وللالتهابات.

المصدر: موقعا "everydayhealth" و" hindustantimes"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لعلاج آلام المفاصل .. تناول هذه التوابل الـ 4

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager