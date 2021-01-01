لعلاج آلام المفاصل .. تناول هذه التوابل الـ 4

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن يمكن التحكم في أعراض مرض المفاصل بفعالية من خلال تعديل النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم.
و هناك بعض الأعشاب والتوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لها تأثير كبير في السيطرة على التهاب المفاصل والركبة، وفقًا لما ورد في موقعا "everydayhealth" و" hindustantimes".
- الزنجبيل:
الزنجبيل فعال للغاية في إدارة التهاب المفاصل لأنه يساعد في سد مسارات الالتهاب في الجسم.
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