لعلاج آلام المفاصل .. تناول هذه التوابل الـ 4



علاج آلام المفاصل علاج آلام المفاصل



لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن يمكن التحكم في أعراض مرض المفاصل بفعالية من خلال تعديل النظام الغذائي والنشاط البدني المنتظم.



و هناك بعض الأعشاب والتوابل التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لها تأثير كبير في السيطرة على التهاب المفاصل والركبة، وفقًا لما ورد في موقعا "everydayhealth" و" hindustantimes".



- الزنجبيل:

الزنجبيل فعال للغاية في إدارة التهاب المفاصل لأنه يساعد في سد مسارات الالتهاب في الجسم.

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- الكركم:له خصائص مضادة للالتهابات، لذا يمكن إضافته إلى الحليب أو إلى الأطباق الأخرى.- القرفة:تعد إضافتها إلى دقيق الشوفان أو الشاي أو العصائر خيارًا رائعًا لمرضي التهاب المفاصل.- الفلفل الأسود:يحتوي على مركب "البيبيرين"، الذي له تأثيرات مضادة للأكسدة وللميكروبات وللالتهابات.