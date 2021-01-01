إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية .. هذا ما يحدث لك

ربما تناول معظمنا الأطعمة مع العلم أنها تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأحيانًا نقوم بذلك عن طريق الخطأ لأنه قد يكون من الصعب تحديد العناصر الغذائية التي يجب التخلص منها بالفعل، خاصةً إذا كان الطعام لا يزال يبدو جيدًا.
لكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا تناول الأطعمة منتهية الصلاحية بانتظام ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "nownews".
- التسمم الغذائي:
قد يؤدي تناول الأطعمة منتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك، يحدث هذا أكثر مع الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض واللحوم والخضروات والفواكه.
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