إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية .. هذا ما يحدث لك

آخر الأخبارالصحة والجمال › إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية .. هذا ما يحدث لك

صورة الخبر: إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية
إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية

ربما تناول معظمنا الأطعمة مع العلم أنها تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأحيانًا نقوم بذلك عن طريق الخطأ لأنه قد يكون من الصعب تحديد العناصر الغذائية التي يجب التخلص منها بالفعل، خاصةً إذا كان الطعام لا يزال يبدو جيدًا.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا تناول الأطعمة منتهية الصلاحية بانتظام ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "nownews".

- التسمم الغذائي:
قد يؤدي تناول الأطعمة منتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك، يحدث هذا أكثر مع الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض واللحوم والخضروات والفواكه.

إذا كانت لديك هذه الأطعمة مخزنة، فتأكد من تناولها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

- البكتيريا:
تحتوي بعض الأطعمة المعلبة على المواد الحافظة التي تساعد في الحفاظ عليها حتى ذلك التاريخ المحدد، لكن بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، قد يتعرض المنتج لأنواع مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تلوث الطعام.

- تفقد قيمتها الغذائية:
يُقال دائمًا أنه يجب عليك تناول طعام طازج للحصول على قيمته الغذائية، ولكن إذا أكلت طعامًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ، فهو ليس ضارًا بصحتك فحسب، بل يفقد الطعام أيضًا قيمته الغذائية.

المصدر: موقع "nownews"

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية .. هذا ما يحدث لك

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22859

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager