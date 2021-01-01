إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية .. هذا ما يحدث لك



إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية إذا تناولت طعاما منتهي الصلاحية

ربما تناول معظمنا الأطعمة مع العلم أنها تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، وأحيانًا نقوم بذلك عن طريق الخطأ لأنه قد يكون من الصعب تحديد العناصر الغذائية التي يجب التخلص منها بالفعل، خاصةً إذا كان الطعام لا يزال يبدو جيدًا.



لكن هل تعلم ماذا يحدث لك إذا تناول الأطعمة منتهية الصلاحية بانتظام ؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقًا لما ورد في موقع "nownews".



- التسمم الغذائي:

قد يؤدي تناول الأطعمة منتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك، يحدث هذا أكثر مع الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض واللحوم والخضروات والفواكه.

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إذا كانت لديك هذه الأطعمة مخزنة، فتأكد من تناولها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.- البكتيريا:تحتوي بعض الأطعمة المعلبة على المواد الحافظة التي تساعد في الحفاظ عليها حتى ذلك التاريخ المحدد، لكن بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، قد يتعرض المنتج لأنواع مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تلوث الطعام.- تفقد قيمتها الغذائية:يُقال دائمًا أنه يجب عليك تناول طعام طازج للحصول على قيمته الغذائية، ولكن إذا أكلت طعامًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ، فهو ليس ضارًا بصحتك فحسب، بل يفقد الطعام أيضًا قيمته الغذائية.