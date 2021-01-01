الإفتاء تكشف عن حالة الإنسان وقت الموت

ورد إلى دار الإفتاء سؤال عن مدى صحة سماع الموتى لمن يزورونهم أو يسلمون عليهم، وهل يشعرون بهم، وهو ما أجابت عليه الدار بأنه من المقرر أن الإنسان إذا مات فإنَّ موته ليس فناءً محضًا أو عدَمًا لا حياة فيه؛ بل هو انتقال من حياة إلى حياة.
وأوضحت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن الإنسان وقت الموت يكون مدركًا لكل ما حوله يشعر بمَن يزوره ويرد عليه السلام إذا سلم عليه.
وتابعت أن ذلك مما ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث متعدّدة؛ ثبوتًا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت، بل نقل الأئمة إجماع السلف وأهل السنة على إثبات إحياء الله تعالى لعموم الموتى في قبورهم.
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