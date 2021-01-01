فيديو .. قوات الأحتلال تساعد المستوطين في القاء قنابل الغاز علي الفلسطينيين

نشرت منظمة "ييش دين" لحقوق الانسان في إسرائيل يوم الجمعة فيديو، وثق مساعدة جندي إسرائيلي لمستوطن وإرشاده له في استعمال قنبلة غاز ضد الفلسطينيين في بلدة بورين جنوب نابلس.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في نسختها الانجليزية أن مستوطنين ألقوا الحجارة والقنابل اليدوية على عائلة فلسطينية من الحصادات وسرقوا زيتونهم بالقرب من قرية بورين الفلسطينية في الضفة الغربية يوم الجمعة، بحسب مقاطع فيديو نشرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية.
وأظهرت مقاطع الفيديو مستوطنين يرشقون الحجارة على الحصادات ويسرقون الزيتون بينما يظهر مقطع فيديو آخر جنديا إسرائيليا يسلم مستوطنا قنبلة غاز ويوجهه إلى مكان رميها.
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