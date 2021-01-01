محامي قاتل شيماء جمال .. بطعن على حكم الإعدام



قاتل شيماء جمال قاتل شيماء جمال

كشف مصدر تفاصيل تقدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال في مصر، القاضي أيمن حجاج، بطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا من محكمة جنايات الجيزة.



وقال المصدر، إن المحامي تقدم أمس بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضد موكله، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الطعن المقدم، وتتخذ القرار اللازم بشأنه سواء بقبوله وإعادة المحاكمة أو رفضه واستمرار الحكم.



وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم على قاتل شيماء جمال، إن القاضي المتهم اشتكى إلى صديقه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عنه أذاه، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر مزرعة وعمل على تأهيلها وشراء أدوات الحفر - فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل.