وزير الخارجية التركي : التهديدات الأمريكية للسعودية غير مقبولة

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التهديدات الأمريكية للسعودية


قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده لا يمكن أن تقبل التهديدات الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من منظمة "أوبك+".

وفي كلمة خلال كلمة له في اجتماع لحزبه العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، أشار تشاووش أوغلو إلى "أننا نرى تهديدات من الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية، على خلفية قرار خفض إنتاج النفط من أوبك+، وهو (التهديد الأمريكي للسعودية) ما لا يمكننا قبوله"، مشددا على أن "هذا الاستقواء والتنمر من طرف الولايات المتحدة ليس أمرا صائبا".

وتوجه إلى الولايات المتحدة والغرب قائلا: "لا يمكن حل أزمة الطاقة عالميا، فقط من خلال تهديد المملكة العربية السعودية.. إن أردتم خفض أسعار الطاقة عالمياً، فارفعوا العقوبات المفروضة على إيران"، مؤكدا أنه "لا يمكن حل مشكلة نقص الطاقة من خلال التهديدات".

المصدر: RT

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