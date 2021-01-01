فيديو .. "فوكس نيوز": أخطاء بايدن دليل على عدم استقرار صحته العقلية



بايدن بايدن



شكك المذيع في قناة فوكس نيوز، شون هانيتي، باستقرار الصحة العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرا إلى أنه "يعاني من الناحية الإدراكية"، وأن "أخطاءه تشهد على ذلك".



وأضاف هانيتي في برنامجه الشهير الذي يحمل اسمه أن "بايدن لا يدير الولايات المتحدة بمفرده، ويتبع أوامر شخص ما، كونه "دمية في يد الديمقراطيين".



كما أشار إلى أنه لا يوجد شيء جيد يمكن أن يفعله الديمقراطيون بقيادة بايدن. وسأل المضيف الجمهور "هل أنتم سعداء بأعلى معدل تضخم خلال الأربعين عاما الماضية؟ هل أنتم سعداء بمعدل الجريمة القياسي؟"، داعيا الأمريكيين لعدم التصويت للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية المقرر إجراؤها بعد 19 يوما.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يلاحظ فيها السلوك الغريب لبايدن، الذي سيكمل الثمانين هذا العام. وفي أوائل أبريل الماضي، ارتكب هفوة لفظية حين قال إن ميشيل زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما هي نائبته. كما أخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلط بين كلمتي "تطعيم وتصعيد"، وخلط في إحدى المرات بين سوريا وليبيا والعراق وإيران.وفي وقت سابق عرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطاب عام بولاية أريزونا مقطع فيديو ساخرا مدته دقيقتان، لزلات لسان وهفوات الرئيس الأمريكي جو بايدن.وقال ترامب: "جو بايدن غير قادر على التحدث بوضوح إنه يتلعثم، ولا يمكنه التفكير بوضوح. لقد قال ذات مرة لضباط إنفاذ القانون، عليكم أن تفعلوا شيئا حيال ترامب هذا، فهو يقودني إلى القبر".ويشير الرئيس السابق للبيت الأبيض خلال خطاباته إلى السلوك الغريب وتحفظات خصمه بشكل متكرر في خطاباته.وظهر في الفيديو، بايدن خلال أحد خطاباته وهو يبحث عن عضو الكونغرس التي توفيت في حادث سيارة قبل شهر من الاجتماع، جاكي فالورسكي.