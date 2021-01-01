في ذكري إغراقها .. الجيش المصري: تدمير المدمرة "إيلات" بمثابة "معجزة عسكرية"

أكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، أن إغراق "المدمرة إيلات" كان بمثابة "معجزة عسكرية".
وأوضح أنها كانت بداية استعادة الثقة والكرامة، نظرا لأنها أول عملية عسكرية عقب "نكسة 1967"، وهذا الأمر أدى إلى تغيير الفكر الاستراتيجى العالمى فى القوى البحرية العالمية، نظرا لنجاح قطعة بحرية صغيرة الحجم، لأول مرة، فى تدمير وحدة بحرية كبيرة مثل المدمرات.
وأضاف قائد القوات البحرية، على هامش الاحتفال بالعيد الـ55 للقوات البحرية في ذكرى إغراق المدمرة إيلات، أن حقل ظهر وقناة السويس مؤمنان على أكمل وجه.
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