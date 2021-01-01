في السوق السعودي بدء تلقي طلبات الحجز المسبق لأجهزة HONOR Pad 8 وHONOR Pad X8 Lite



HONOR Pad 8 HONOR Pad 8

تتوفر أجهزة HONOR Pad 8 وHONOR Pad X8 Lite اليوم للطلب المسبق في السوق السعودي عبر جرير، اكسترا، لولو و نون، على أن تنطلق الأجهزة بعروض وهدايا قيمة عند الطلب المسبق.



يبدأ الحجز المسبق لأجهزة HONOR Pad 8 اللوحية من 20 وحتى 26 من أكتوبر عبر جرير، اكسترا، لولو و نون، على أن يتوفر HONOR Pad 8 بسعر 1099 ريال سعودي، بينما يتوفر HONOR Pad X8 Lite بسعر 579 ريال سعودي.



مواصفات HONOR Pad 8

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تقدم Honor جهاز Honor Pad 8 اللوحي في السوق السعودي بحجم شاشة 12 إنش، ودقة عرض 2K، على أن تشغل الشاشة نسبة 87% من إطار الجهاز.ويضم الجهاز اللوحي عدد 6 من المكبرات الصوتية لتجربة صوتية غامرة، حيث تتميز بتصميم متماثل من الجانبين لدعم المستخدم بمؤثرات صوتية مميزة بقوة أعلى.كما يدعم الجهاز تقنية DTS: X Ultra في الصوتيات، لذا يقدم HONOR Pad 8 أصواتاً نابضة بالحياة وديناميكية بزاوية 360 درجة لتجربة صوتية غامرة.أيضاً ينطلق HONOR Pad 8 مع واجهة Magic UI 6.1 الأحدث من HONOR، والتي ترتكز على نظام تشغيل Android TM 12، وتقدم المواجهة مميزات محسنة لدعم المستخدم بكفاءة أكبر في تعدد المهام.كما تدعم شاشة الجهاز معايير حماية العين، وتقدم HONOR هذا الإصدار في السوق السعودي مع الإصدار الأصغر HONOR Pad X8 Lite، ويمكنك الآن الحجز المسبق عبر جرير، اكسترا، لولو و نون لتتمع بأفضل العروض المجانية والهدايا في فترة الحجز المسبق التي تبدأ من اليوم 20 من أكتوبر وحتى 26 من أكتوبر.