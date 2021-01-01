بقدرة بطارية 6000 mAh الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G

أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، ويأتي بسعر يبدأ من 165 دولار.
يتميز هاتف Play 40 Plus 5G بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.
كما تدعم Honor هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي في microSD.
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