بقدرة بطارية 6000 mAh الإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G

Honor Play 40 Plus 5G Honor Play 40 Plus 5G

أعلنت Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor Play 40 Plus 5G الذي ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh، ويأتي بسعر يبدأ من 165 دولار.



يتميز هاتف Play 40 Plus 5G بشاشة LCD بحجم 6.74 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، مع معدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.



كما تدعم Honor هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، إلا أن الهاتف لا يدعم التخزين الخارجي في microSD.

قد يعجبك أيضا...

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Play 40 Plus 5G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.أيضاً يدعم Honor Play 40 Plus 5G بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 22.5W، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 6.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12.كما ينطلق Play 40 Plus 5G في الأسواق بإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأزرق، والبنفسجي مع اللون الفضي بسعر يبدأ من 165 دولار للنموذج الرئيسي من الهاتف.