فيديو تشويقي من لينوفو تكشف فيه عن جهاز ThinkPad بشاشة قابلة للتدوير

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شاركت لينوفو خلال فعاليات “Lenovo Tech World 22” تصميم النموذج الأولي لإصدار جديد من أجهزة ThinkPad والذي يأتي بشاشة تدعم التدوير لتمديد حجم الشاشة من 12 إلى 16 إنش.



تعمل الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب على تطوير جيل جديد من الأجهزة المميزة بشاشة مرنة تدعم الطي، واليوم تقدم لينوفو جهاز ThinkPad برؤية جديدة مع شاشة بججم 12 إنش وقابلة للتدوير لتمديد الشاشة بشكل رأسي إلى حجم 16 إنش.



وتعد أجهزة ThinkPad من بين الإصدارات المحدودة من أجهزة الحاسب التي تتميز بشاشة قابلة للطي، حيث تشير التوقعات إلى أن شركة لينوفو قد بدأت إستثمار في هذه الفئة من الشاشات.

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أيضاً يتميز ThinkPad X1 بشاشة قابلة للطي، إلا أن النموذج الجديد لجهاز ThinkPad المميز بشاشة قابلة للتدوير يظهر بتصميم أفضل.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن تكلفة إنتاج الشاشات القابلة للتدوير في أجهزة الحاسب المحمول مرتفعة، إلا أنها ستتفادى مشكلة تجعد الشاشة الذي يظهر في الإصدار المميز بشاشة قابلة للطي، ومن المتوقع أن تقدم لينوفو مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال فعاليات معرض CES 2023.