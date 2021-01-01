ستكون سيارة تيسلا التالية بنصف تكلفة موديل 3



تيسلا تيسلا

توشك تيسلا على طرح جيل جديد من هندسة قاعدة العجلات لسياراتها، وتحدث إيلون موسك في اجتماع الشركة ربع السنوي الثالث لعام عام 2022.



وضح الرئيس التنفيذي للشركة أن تكلفة إنتاج السيارات ستنخفض بقيمة 50% من تكلفتها الحالية، ما يعني أن الشركة ستتمكن من طرح سيارة بسعر يعادل أقل من 115,000 ريال في الأسواق. قال موسك “أعتقد أنها ستتجاوز بالتأكيد إنتاج جميع المركبات الأخرى مجتمعة”.



لا يزال لدى الشركة بعض الوقت قبل الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بسيارتها الجديدة التي ستقع أسفل سيارة موديل 3 الحالية لتصبح السيارة الأساسية في المجموعة.