تكشف ميتسوبيشي عن XFC الاختبارية



ميتسوبيشي XFC ميتسوبيشي XFC

وصلت ميتسوبيشي XFC كسيارة اختبارية تلمح لـSUV صغيرة جديدة من الشركة.



تتمبز XFC بلغة تصميم جديدة في المقدمة كتطور عن أسلوب “Dynamic Shield”، تحصل السيارة على مصابيح أمامية بتقنية LED وبتصميم على شكل حرف T، يضيف شبك EVO X-style أسلوب رياضي ونلاحظ وجود كاميرات تستبدل المرايا.



تحدثت الشركة عن “المساحة الداخلية الرائدة في فئتها”، والقدرة على التعامل مع أي تضاريس أو ظروف مناخية. ولكنها لم توضح تفاصيل نظام الدفع والمحركات. وبحسب تاكاو كاتو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ميتسوبيشي موتورز، فإن الشركة تخطط لطراز كهربائي من سيارات SUV للمستقبل على أمل “طرحها في مناطق خارج آسيا”.