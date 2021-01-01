في السوق المصري زيادات تصل إلى 900 ألف جنيه على أودي Q8



أودي Q8 أودي Q8

خلال الأيام القليلة الماضية أعلن وكيل أودي في مصر (الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف) عن تقديم زيادة سعرية على سيارات أودي Q8 الفخمة وأيضا RSQ8 موديلات 2022 في السوق المحلي، حيث كانت هذه الزيادات خيالية بمعنى الكلمة، وتراوحت من 350 إلى 900 ألف جنيه.



وبعد هذه التغييرات أصبحت أسعار هذا الموديل كالتالي:



أودي Q8:

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- فئة أولى S-Line محرك 3000 سي سي من 2 مليون و440 ألف جنيه إلى 2 مليون و850 ألف جنيه (زيادة 410 ألف جنيه).- فئة ثانية S-Line Plus محرك 4000 سي سي من 2 مليون و650 ألف جنيه إلى 3 مليون ألف جنيه (زيادة 350 ألف جنيه).أودي RSQ8:- فئة واحدة محرك 4000 سي سي من 4 مليون جنيه إلى 4 مليون و900 ألف جنيه (زيادة 900 ألف جنيه).جدير بالذكر RS Q8 تعتبر نسخة أكثر رياضية وقوة من عائلة سيارات أودي Q8 الرياضية الفخمة، وقدمتها الشركة لأول مرة خلال عام 2019 بمعرض لوس أنجلوس للسيارات، ويتميز هذا الموديل أيضا بتصميم سيارات الكوبيه، مما يجعلها من سيارات SUV المميزة من الشركة الألمانية.