مواصفات فورثينج T5 إيفو الصينية في السوق المصري



فورثينج T5 إيفو فورثينج T5 إيفو

باعتبارها الوكيل الرسمي لعلامة فورثينج الصينية التجارية، تقدم شركة الرخا التجارية RTC سيارة فورثينج T5 Evo موديل 2022 في السوق المصري، والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV.



جدير بالذكر أن شركة فورثينج الصينية تعتبر علامة تجارية فرعية لمجموعة دونج فينج الصينية، وبدأ تصنيع هذه السيارة في 2020، وذلك بمصنع المجموعة في الصين.



ويتم تقديم السيارة بنفس المحرك الذي تطرحه الشركة مع هذه السيارة في الاسواق الأخرى، وهو محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 197 حصان وعزم 285 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل وقوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

قد يعجبك أيضا...

وتشمل التجهيزات الاساسية التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل.- مصابيح خلفية LED.- مصابيح أمامية هالوجين.- مصابيح أمامية LED نهارية.- تكييف هواء يدوي مع مخارج هواء خلفية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- واي فاي وبلوتوث.- شاشة رقمية 10.25 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- زجاج خلفي داكن.- نظام صوتي يضم سماعتين.- بويلر خلفي.- منافذ يو اس بي أمامية وخلفية.- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.- فتحة سقف بريموت.- فرش داخلي باللون الأسود.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مفتاح ذكي.- مقاعد خلفية قابلة للطي.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- مكابح يد كهربائية.أما بالنسبة لأحدث أسعار رسمية لهذا الموديل فهي كالتالي:- فئة أولى بسعر 550 ألف جنيه (غير متوفرة حاليا).- فئة ثانية بسعر 610 ألف جنيه.- فئة ثالثة بسعر 665 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 670 ألف جنيه.- فئة خامسة بسعر 695 ألف جنيه.