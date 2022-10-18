سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

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استهل سعر الذهب اليوم الجمعة 21 أكتوبر في مصر، نشاطه اليومي على التراجع الذي سجله قبل نهاية يوم الخميس.



حركة أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب قبل نهاية يوم الخميس في السوق المحلية وسجلت انخفاضات الأعيرة كالتالي:



عيار 24: 1.05 جنيه.

عيار 21: 1 جنيه.

عيار 18: 1 جنيه.

الجنيه الذهب: 8 جنيهات.

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