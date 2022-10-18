«وزاره المالية»: لا تعديل في الضريبة.. ومزيد من التيسيرات

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صورة الخبر: رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر الصحفى
رئيس مصلحة الضرائب خلال المؤتمر الصحفى

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن الفترة المقبلة لن تشهد تعديلًا في سعر الضرائب، وأشار إلى أن مشروعات التشريعات المعروضة على مجلس النواب لا تتضمن أي زيادة في الضرائب، بقدر منح مزيد من التيسيرات والمزايا للممولين.

وشدد، خلال مؤتمر صحفى، أمس، على عدم المساس نهائيًا بسعر الضريبة في القوانين الضريبية المختلفة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أي تعديل تشريعى قادم سيكون لخفض الأعباء على الممولين، وأن تعديلات قانون ضريبة الدخل، والخاصة برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه، تيسيرًا على الممولين، تمت إحالتها إلى البرلمان وستتم مناقشتها قريبًا.

وأوضح رئيس المصلحة أن تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية ستتم مناقشتها قريبًا وتمت صياغتها بالكامل بالتنسيق مع إدارة البورصة المصرية، وتم تحقيق كل مطالبهم، مؤكدًا على أنه من المهم أن تعرف قطاعات الأعمال في مصر أن الضرائب تستهدف خدمة الممول والتيسير على كل القطاعات وتقديم حلول فورية للمشكلات.

وشدد مختار، في رده على سؤال لـ«المصرى اليوم»، على عدم التراجع عن تطبيق مشروعى الفاتورة والإرسال الإلكترونى.

من جهته، قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ليست جهة لإصدار التراخيص أو تقنين الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية والمدرسين لديهم ملفات ويتم حصرها بشكل مستمر، إذ يتم إخضاع المراكز لضريبة أرباح تجارية والمدرس لضريبة نشاط مهنى.

المصدر: المصرى اليوم

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