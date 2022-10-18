سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

سعر الدولار
شهد سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أكتوبر حالة من الاستقرار داخل عدد من البنوك، بينما انخفض سعر الأخضر داخل البنك المركزي المصري ليسجل نحو 19.61 جنيه، بعد أن سجل 19.62 مساء أمس.
ويستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 أكتوبر.
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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة المصري 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر 19.63 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر سعر 19.63 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للبيع، وسعر 19.71 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك العربي الإفريقي 19.63 جنيه شراء، و19.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عالميًا
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصر اليوم عالميًا، ليسجل سعر 19.6150 جنيه مصري.
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