سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

صورة الخبر: سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أكتوبر حالة من الاستقرار داخل عدد من البنوك، بينما انخفض سعر الأخضر داخل البنك المركزي المصري ليسجل نحو 19.61 جنيه، بعد أن سجل 19.62 مساء أمس.

ويستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 أكتوبر.

اقرأ أيضًا: تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك القاهرة المصري 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر 19.63 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك مصر سعر 19.63 جنيه شراء، و19.69 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للبيع، وسعر 19.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك العربي الإفريقي 19.63 جنيه شراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عالميًا
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصر اليوم عالميًا، ليسجل سعر 19.6150 جنيه مصري.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
99079

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager