سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 أكتوبر حالة من الاستقرار داخل عدد من البنوك، بينما انخفض سعر الأخضر داخل البنك المركزي المصري ليسجل نحو 19.61 جنيه، بعد أن سجل 19.62 مساء أمس.



ويستعرض «المصري اليوم» في السطور التالية أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 أكتوبر.



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