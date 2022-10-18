وزيرا التجارة و التخطيط يبحثان الموقف التنفيذي لخطة تنمية الصادرات لأفريقيا

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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجتمع مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تجتمع مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وذلك لبحث الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية لقارة أفريقيا.



وأكدت الوزيرة حسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أهمية التنسيق بين الوزارتين وخصوصا في ظل وجود عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، مضيفة أن الملفات المشتركة بين الوزارتين تأتي في إطار تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق مصلحة المواطن، وخدمة قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية ورفع القدرات التصديرية المصرية.



وأكد «سمير» على أهمية العمل والتنسيق مع وزارة التخطيط لدفع عجلة العمل في كافة القطاعات وخصوصا في تطوير الصناعة وتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وخصوصا للدول الافريقية، ودعم جهود الحكومة في مشروع تنمية الصعيد وكذلك التنسيق الفعال في ملفات التعاون مع المؤسسات الدولية.

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وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات على رأسها الاستراتيجية الوطنية لتنمية التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، إلى جانب استعراض أهم الفرص التصديرية إلى القارة الأفريقية.واستعرض الدكتور محمد صقر، مستشار وزيرة التخطيط الدراسة التي أعدتها الوزارة وتم مناقشتها مع عدد من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص، كما تم مناقشة ملف التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر، ضمن مشروع تنمية الصعيد، كما تضمن الاجتماع استعراض موقف برنامج الإصلاحات الهيكلية، حيث قامت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط بعرض كافة جوانب البرنامج والتركيز على الجوانب المرتبطة بوزارة التجارة والصناعة، باعتبار أن الصناعات التحويلية أحد أهم مكونات برنامج الاصلاحات الهيكلية.واستعرضت الدكتورة منى الجرف، مستشار وزيرة التخطيط؛ الملفات المشتركة في إطار عمل مؤسسات مجموعة البنك الاسلامي والتي تضم عدد من المشروعات والبرامج منها مشروع أكاديمية المصدرين ودورها في التجارة الدولية، وغيرها من المشروعات. وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، مستشار وزيرة التخطيط الموقف التنفيذي للتكتلات الصناعية ودراسة سبل التسريع من التوسع في إنشائها.