كيفية الاتصال بفيسبوك بخصوص المشاكل المتعلقة بحسابك

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صورة الخبر: فيسبوك
فيسبوك

يمكنك الاتصال بدعم عملاء فيس بوك Facebook إذا كنت تريد الاتصال بالمنصة، فستحتاج أولاً إلى تسجيل الدخول إلى حسابك، وعلى موقع سطح المكتب، ابحث عن أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

وهناك، سترى سهمًا متجهًا لأسفل، اضغط فوقه وحدد "المساعدة والدعم" من القائمة المنسدلة، ومن هناك، يمكنك تحديد "مركز المساعدة" أو "صندوق الوارد للدعم" أو "الإبلاغ عن مشكلة".

اضعط فوق "الإبلاغ عن مشكلة" وستظهر قائمة أخرى تحتوي على خيارين قابلين للضغط، وإذا واجهت مشكلة مع الموقع ، فاختر "حدث خطأ ما" لملء نموذج قصير يوضح شكواك.

كيف تطرح سؤالاً على مجتمع مساعدة Facebook؟
ابحث عن Facebook Help Center من القائمة المنسدلة لعلامة الاستفهام، وستحتاج أولاً إلى تسجيل الدخول إلى حسابك، وعلى موقع سطح المكتب، ابحث عن أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

هناك، سترى سهمًا متجهًا لأسفل - اضغط فوقه وحدد "المساعدة والدعم" من القائمة المنسدلة.

ويمكنك تحديد "مركز المساعدة" أو "صندوق الوارد للدعم" أو "الإبلاغ عن مشكلة".

اضغط فوق "الإبلاغ عن مشكلة" وستظهر قائمة أخرى تحتوي على خيارين قابلين للضغط، "ساعدنا في تحسين Facebook الجديد" و "حدث خطأ ما"، يمكنك الاختيار ثم طرح سؤالك الذى تريده.

المصدر: اليوم السابع

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