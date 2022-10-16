تعرف على أدوات قفل الشاشة لنظام التشغيل iOS 16 من جوجل

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تتوفر أدوات قفل الشاشة لنظام التشغيل iOS 16 من جوجل رسميًا، وتمنحك الأدوات الذكية معلومات سريعة واختصارات لبعض تطبيقات الشركة الأساسية.



يمكن لـ Gmail إظهار عدد الرسائل الجديدة الخاصة بك، بينما يمكن لتطبيق الخرائط إما توفير رابط للرحلات المفضلة (مثل رحلة العودة إلى المنزل) أو البحث عن وجهات مثل المطاعم.



وفي الوقت نفسه يمكن أن تساعدك الأدوات الذكية لمتصفح كروم وتطبيق جوجل في بدء عمليات البحث على الويب أو إصدار أوامر صوتية أو تشغيل ميزات مثل ترجمة Lens ولعبة Dino من كروم حسبما نقل موقع Engadget.



يمكن لأخبار جوجل إظهار أحدث العناوين، يوفر Drive وصولاً أسرع إلى الملفات السحابية المقترحة والمميزة بنجمة.



من الأسهل أيضًا الاستماع إلى YouTube Music، حيث يمكنك بدء قائمة تشغيل بسرعة عندما تتوجه في نزهة على الأقدام.



يحتوي يوتيوب و YouTube Music أيضًا على أدوات واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية. يمكنك تصفح اشتراكات مقاطع الفيديو الخاصة بك على يوتيوب بسرعة، أو البحث عن نغمة يوتيوب ميوزيك.



يجب أن تظهر الأدوات تلقائيًا عندما تقوم بتخصيص شاشة القفل الخاصة بك.



كالعادة يكون الأمر أكثر منطقية بالنسبة لشاشة iPhone 14 Pro أو Pro Max التي تعمل دائمًا.



بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه، يمكن أن تجعل تطبيقات Google أكثر إقناعًا.



في بعض الحالات سيوفرون ميزة على هواتف Android التي لا تعرض سوى قدرًا محدودًا من المعلومات قبل إلغاء قفل الجهاز.