تكشف وكالة الفضاء الأوروبية موعد الإطلاق الأول لصاروخ Ariane 6 الفضائى الثقيل

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) عن الموعد المتوقع لإطلاق صاروخ Ariane 6 الفضائي الثقيل الجديد.

وحول الموضوع قال المدير العام للوكالة، جوزيف أشباخر: "تتوقع وكالتنا أن يتم تنفيذ الإطلاق الأول لصاروخ Ariane 6 الفضائي الجديد في الربع الأخير من عام 2023".

وأضاف "لقد احرزنا حتى الآن تقدما كبيرا في توفير معلومات أكثر دقة حول الخطط المتعلقة بصاروخ Ariane 6 الجديد، وحاليا نتوقع أن يطلق هذا الصاروخ في الربع الأخير من العام القادم".

وتابع أشباخر القول: "عملية إطلاق الصاروخ الجديد ستنفذ من قاعدة كورو الفضائية في غوايانا الفرنسية، وبالتعاون مع شركة Arianespace، ما يزال امامنا الكثير من العمل، وسيكون من الممكن تأكيد الخطط المتعلقة بموعد إطلاق الصاروخ بعد الانتهاء من الأعمال التحضيرية في الربع الأول من عام 2023".


وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بمبلغ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء بمطار كورو الفضائي بغوايانا الفرنسية.

المصدر: اليوم السابع

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