تعلن سناب نتائج الربع الثالث.. والإيرادات أقل من المتوقع



سناب شات سناب شات

تراجعت أسهم سناب بأكثر من 20% في تداولات جلسة الخميس 20 تشرين الأول أكتوبر بعد أن أعلنت شركة التواصل الاجتماعي عن إيرادات أضعف من المتوقع للربع الثالث من 2022 حسبما نقلت CNBC.



وكانت النتائج على الشكل التالي:



ربحية السهم: 8 سنتات مقابل خسارة صغيرة متوقعة فقط من نقطة التعادل، وفقاً لرفينيتيف



الإيرادات: 1.13 مليار دولار مقابل 1.14 مليار دولار المتوقعة ، وفقًا لرفينيتيف



المستخدمون النشطون عالمياً : 363 مليون مقابل 358.2 مليون متوقع



ونمت عائدات Snap في الربع الثالث من 2022 بنسبة 6% عن العام السابق، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها إلى أرقام فردية منذ ظهور الشركة لأول مرة في السوق العامة في عام 2017.



وحتى عندما أعلنت الشركة عن أرباح معدلة مفاجئة، ارتفعت صافي خسارة Snap بنسبة 400% لتصل إلى 360 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئياً إلى رسوم إعادة الهيكلة بقيمة 155 مليون دولار.



وارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 19% على أساس سنوي، مما يدل على أن الشركة لا تزال قادرة على جذب الأشخاص إلى الخدمة على الرغم من الصعوبات في جانب الأعمال.



وانخفض متوسط ??العائد لكل مستخدم بنسبة 11% ليصل إلى 3.11 دولار.



وفي أغسطس، أعلنت Snap أنها ستسرح 20% من موظفي الشركة البالغ عددهم 6 آلاف موظف كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى، وشكلت تكاليف الفصل والتكاليف ذات الصلة جزءاً كبيراً من رسوم إعادة الهيكلة في هذه الفترة.



خسرت أسهم Snap أكثر من ثلاثة أرباع قيمتها هذا العام وانخفضت بأكثر من 30% منذ تموز يوليو، عندما أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني التي غاب عنها صافي الأرباح.

كما في الربع الثاني ، أجاز مجلس إدارة Snap برنامج إعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 500 مليون دولار، حيث كان لدى الشركة 4.4 مليار دولار نقداً ومكافئات نقدية وأوراق مالية قابلة للتداول اعتباراً من 30 سبتمبر.



وكجزء من خطتها لخفض التكاليف، قالت Snap خلال الربع إنها ستغلق العديد من المشاريع باهظة الثمن، بما في ذلك طائرتها Pixy بدون طيار، والتي تخطط لبيعها مقابل 230 دولار.



وفي إصدار يوم الخميس، قالت Snap إن خدمة الاشتراك في Snapchat + وصلت إلى أكثر من 1.5 مليون مشترك مدفوع في الربع الثالث وهي متوفرة الآن في أكثر من 170 دولة.