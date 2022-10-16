يخطط إيلون ماسك لتقليل 75? من القوى العاملة في تويتر

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كشف تقرير حديث نشرته صحيفة The Washington Post أمس الخميس أن إيلون ماسك يخطط لتسريح معظم الموظفين في تويتر عندما يصبح مالكًا لشركة التواصل الاجتماعي.



وقال "ماسك" للمستثمرين المحتملين في شرائه لتويتر أنه يخطط لخفض ما يقرب من 75? من قاعدة موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 عامل ، مما يترك الشركة مع طاقم أساسي بحسب التقرير الذى نقلته الصحيفة عن وثائق ومصادر مطلعة على المداولات لم تسمها.

وفي حين أن تخفيضات الوظائف كانت متوقعة بغض النظر عن البيع ، فإن حجم التخفيضات المخطط لها من قبل ماسك أكثر تطرفًا بكثير من أي شيء خططه موقع تويتر، فيما ألمح ماسك نفسه إلى ضرورة استبعاد بعض موظفي الشركة في الماضي ، لكنه لم يقدم رقمًا محددًا - على الأقل ليس علنًا.



وقال دان آيفز المحلل في Wedbush: "خفض عدد الموظفين بنسبة 75? سيشير ، إلى تدفق نقدي وربحية أقوى، وهو ما سيكون جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الدخول في الصفقة"، "ومع ذلك ، لا يمكنك قطع طريقك إلى النمو."

وأضاف إيفز أن مثل هذا التخفيض الكبير في القوى العاملة في تويتر من المرجح أن يعيد الشركة سنوات إلى الوراء، وبالفعل ، حذر الخبراء والمنظمات غير الربحية وحتى موظفو تويتر من أن سحب الاستثمارات في الإشراف على المحتوى وأمن البيانات قد يضر تويتر ومستخدميه.

ومع التخفيض الكبير الذي قد يخططه ماسك ، يمكن للمنصة أن تكتسح بسرعة بالمحتوى الضار والبريد العشوائي - الأخير الذي قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla نفسه إنه سيتحدث عنه إذا أصبح مالكًا للشركة.



وبعد عرضه الأولي البالغ 44 مليار دولار في أبريل لشراء تويتر ، تراجع ماسك عن الصفقة ، زاعمًا أن تويتر أساء تمثيل عدد حسابات "سبام بوت" المزيفة على منصتها، ورفعت شركة تويتر دعوى قضائية ، وأمهل قاض في ولاية ديلاوير كلا الجانبين حتى 28 أكتوبر للعمل على التفاصيل، وخلاف ذلك ، ستكون هناك محاكمة في نوفمبر.

