تنفق امرأة 250 ألف دولار من أجل تحقيق حلمها بزيارة حطام سفينك تيتانك

تيتانيك، التى كانت تعتبر ذات يوم "غير قابلة للغرق"، تصدرت عناوين الصحف عندما اختار القدر عكس ذلك، فحتى اليوم، يبدو أن قصة السفينة ونهايتها المأساوية تثير اهتمام الناس، حتى أن الكثيرين يأملون فى رؤية السفينة، ففى الآونة الأخيرة، حققت امرأة أرادت زيارة حطام تيتانيك حلمها، ونشرت bbc مقطع فيديو للمرأة وهى تحقق حلمها، حيث أنفقت الامرأة التى تدعى ريناتا أكثر 250 ألف دولار على التجربة.
بدأت ريناتا رغبتها فى رؤية الحطام عندما كانت طالبة جامعية، حيث درست العلوم واختارت علم المحيطات، على أمل أن تكون أول شخص يعثر على حطام السفينة الفاخرة، غيرت المرأة حياتها المهنية وجعلتها مهمة لتوفير ما يصل إلى الحطام، حيث ادخرت لأكثر من 30 عامًا لتحقق أمنيتها، بحسب timesnownews.
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