أكلة سهرات الخريف المميزة..طريقة عمل الذرة بالزبدة والتوابل..



الذرة بالزبدة الذرة بالزبدة

يتميز طقس الخريف باعتداله خاصة في فترة الليل، الأمر الذي يجعل أفراد الأسرة يلتفون حول التليفزيون لمشاهدة فيلمهم أو برنامجهم المفضل، مما يجعل ربة المنزل في حيرة لصنع طبق مميز يتناولونه، ويكون قريباً من الكبار ومحببا للأطفال، لذا يستعرض" اليوم السابع" مع الشيف إيمان عبد الرؤوف طريقة عمل الذرة الصفراء بالزبدة والتوابل التي تعتبر أكلة خفيفة ومميزة في سهرات العائلة وتستخدم كـ "سناكس" محبب للكبار والصغار كما يلي:



طريقة عمل الذرة بالزبدة والتوابل

المكونات

3 أو 4 أكواز ذرة صفراء



ربع كوب زبدة صفراء

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توابل حسب الرغبة "ملح وفلفل وباربيكيو، وكاري، وقرفة وزعتر"جبن مبشورطريقة عمل الذرة بالزبدة والتوابلطريقة التحضيرقالت الشيف إن هناك أكثر من طريقة لتحضير الذرة بالزبدة، ويمكنك استخدام نوع توابل واحد ونكتفي به، كما يمكن عمل ميكس توابل مما يعطي طعم غني وجميل لهذه الأكلة.وتابعت أنه يجب سلق الذرة أولاً في مياه وربع ملعقة من ملح الطعام، ثم قومي بإخراج الذرة وتركها لتبرد، وأوضحت أن هناك طريقتين أولها تتبيل الذرة كما هي أو "فرطها" ونزع القوالح منها.قومى بإحضار صينية مفروش عليها ورق زبدة، ثم قومي بدهن الذرة بالزبدة ورش التوابل عليها، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة لكي يتغلغل طعم التوابل بها وتكتسب لون ذهبي رائع.يمكنك وضع جبن شيدر أو موتزاريلا على الوجه وتركها لكي تسيح عليها، ويمكن الاستغناء عن الجبن من الأساس حسب الرغبة وحسب ما تحبه عائلتك، ويمكنك تقديم الذرة بالزبدة مع العصائر أو كوب من الشاي والاستمتاع بها في سهرة عائلية أو مع الأصدقاء في المنزل.